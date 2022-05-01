https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать

В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать - РИА Новости, 01.05.2022

В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать

НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:24

2022-05-01T22:24

2022-05-01T23:48

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китай

нато

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN.Как отметил автор публикации, Североатлантический альянс позиционирует себя как "оборонительный" союз, однако при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты."НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. <…> Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами", — говорится в статье.По словам обозревателя, альянс — это инструмент Соединенных Штатов для достижения гегемонии. Америка рассматривает поднимающий голову Китай как препятствие на пути к безраздельному господству.По его мнению, государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь войну, подытожил автор.

https://ria.ru/20220501/razdel-1786467159.html

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китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, нато, сша