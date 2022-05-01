22:24 01.05.2022 (обновлено: 23:48 01.05.2022)
В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать
Китайский портал CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN.
Как отметил автор публикации, Североатлантический альянс позиционирует себя как "оборонительный" союз, однако при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты.
"НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. <…> Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами", — говорится в статье.
"Столкнувшись с растущим влиянием Пекина, Вашингтон не просто устраивает провокации, но стремится сформировать единый фронт для сдерживания Китая. НАТО представляет собой идеальный механизм для достижения этой цели", — рассуждает колумнист.
По его мнению, государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь войну, подытожил автор.
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