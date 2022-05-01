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В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать - РИА Новости, 01.05.2022
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В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать
В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать - РИА Новости, 01.05.2022
В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать
НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:24
2022-05-01T23:48
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN.Как отметил автор публикации, Североатлантический альянс позиционирует себя как "оборонительный" союз, однако при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты."НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. &lt;…&gt; Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами", — говорится в статье.По словам обозревателя, альянс — это инструмент Соединенных Штатов для достижения гегемонии. Америка рассматривает поднимающий голову Китай как препятствие на пути к безраздельному господству.По его мнению, государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь войну, подытожил автор.
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в мире, китай, нато, сша
22:24 01.05.2022 (обновлено: 23:48 01.05.2022)
 
В Китае назвали новый регион, который НАТО планирует дестабилизировать

Китайский портал CGTN: НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), чтобы обеспечить США мировое господство. Об этом пишет китайский портал CGTN.
Как отметил автор публикации, Североатлантический альянс позиционирует себя как "оборонительный" союз, однако при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты.
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"НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. <…> Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами", — говорится в статье.
По словам обозревателя, альянс — это инструмент Соединенных Штатов для достижения гегемонии. Америка рассматривает поднимающий голову Китай как препятствие на пути к безраздельному господству.
"Столкнувшись с растущим влиянием Пекина, Вашингтон не просто устраивает провокации, но стремится сформировать единый фронт для сдерживания Китая. НАТО представляет собой идеальный механизм для достижения этой цели", — рассуждает колумнист.
По его мнению, государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь войну, подытожил автор.
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