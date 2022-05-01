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Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2022
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:40
2022-05-01T13:40
экономика
россия
калининградская область
армения
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части предоставления отсрочки по НДС при ввозе товаров в экономические зоны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протокол устанавливает возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС в свободные, специальные и особые экономические зоны РФ.По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. При этом налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров на дату приятия их на учет.Сейчас возможность предоставления отсрочки в 180 дней предусмотрена для лиц, включенных в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, ввозящих товары из других стран. Вносимые протоколом изменения позволят создать равные условия взимания НДС в свободных, специальных и особых экономических зонах при ввозе товаров из стран ЕАЭС.На данный момент из стран ЕАЭС протокол ратифицировали Армения и Белоруссия.
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
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россия
калининградская область
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экономика, россия, калининградская область, армения, евразийский экономический союз
13:40 01.05.2022
 
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

Президент Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части предоставления отсрочки по НДС при ввозе товаров в экономические зоны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Протокол устанавливает возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС в свободные, специальные и особые экономические зоны РФ.
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По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. При этом налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров на дату приятия их на учет.
Сейчас возможность предоставления отсрочки в 180 дней предусмотрена для лиц, включенных в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, ввозящих товары из других стран. Вносимые протоколом изменения позволят создать равные условия взимания НДС в свободных, специальных и особых экономических зонах при ввозе товаров из стран ЕАЭС.
На данный момент из стран ЕАЭС протокол ратифицировали Армения и Белоруссия.
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ЭкономикаРоссияКалининградская областьАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
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