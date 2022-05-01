https://ria.ru/20220501/nalogi-1786446418.html

Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2022

Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:40

2022-05-01T13:40

2022-05-01T13:40

экономика

россия

калининградская область

армения

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части предоставления отсрочки по НДС при ввозе товаров в экономические зоны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протокол устанавливает возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС в свободные, специальные и особые экономические зоны РФ.По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. При этом налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров на дату приятия их на учет.Сейчас возможность предоставления отсрочки в 180 дней предусмотрена для лиц, включенных в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, ввозящих товары из других стран. Вносимые протоколом изменения позволят создать равные условия взимания НДС в свободных, специальных и особых экономических зонах при ввозе товаров из стран ЕАЭС.На данный момент из стран ЕАЭС протокол ратифицировали Армения и Белоруссия.

https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html

https://ria.ru/20220422/eaes-1784955910.html

россия

калининградская область

армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, калининградская область, армения, евразийский экономический союз