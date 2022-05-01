https://ria.ru/20220501/nalogi-1786446418.html
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2022
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:40
2022-05-01T13:40
2022-05-01T13:40
экономика
россия
калининградская область
армения
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в части предоставления отсрочки по НДС при ввозе товаров в экономические зоны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протокол устанавливает возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС в свободные, специальные и особые экономические зоны РФ.По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. При этом налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров на дату приятия их на учет.Сейчас возможность предоставления отсрочки в 180 дней предусмотрена для лиц, включенных в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, ввозящих товары из других стран. Вносимые протоколом изменения позволят создать равные условия взимания НДС в свободных, специальных и особых экономических зонах при ввозе товаров из стран ЕАЭС.На данный момент из стран ЕАЭС протокол ратифицировали Армения и Белоруссия.
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
https://ria.ru/20220422/eaes-1784955910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калининградская область, армения, евразийский экономический союз
Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Президент Путин ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из ЕАЭС