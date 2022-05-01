https://ria.ru/20220501/nalchik-1786436313.html
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:23
2022-05-01T12:23
2022-05-01T12:23
казбек коков
украина
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из зданий в Нальчике, сообщило правительство Кабардино-Балкарии."По инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в столице республики появилось изображение героической бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что оригинальный эскиз рисунка был специально разработан местным автором.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, украина, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
На одном из зданий в Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ