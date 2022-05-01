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В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022
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В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:23
2022-05-01T12:23
казбек коков
украина
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из зданий в Нальчике, сообщило правительство Кабардино-Балкарии."По инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в столице республики появилось изображение героической бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что оригинальный эскиз рисунка был специально разработан местным автором.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
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казбек коков, украина, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик
12:23 01.05.2022
 
В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

На одном из зданий в Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

© @pravitelstvokbr/TelegramМасштабное изображение украинской бабушки в столице Кабардино-Балкарии
Масштабное изображение украинской бабушки в столице Кабардино-Балкарии
© @pravitelstvokbr/Telegram
Масштабное изображение украинской бабушки в столице Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из зданий в Нальчике, сообщило правительство Кабардино-Балкарии.
"По инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в столице республики появилось изображение героической бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Баннер с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Отмечается, что оригинальный эскиз рисунка был специально разработан местным автором.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
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Казбек КоковУкраинаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Нальчик
 
 
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