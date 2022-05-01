https://ria.ru/20220501/nalchik-1786436313.html

В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022

В Нальчике появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:23

2022-05-01T12:23

2022-05-01T12:23

казбек коков

украина

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Масштабное изображение украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из зданий в Нальчике, сообщило правительство Кабардино-Балкарии."По инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в столице республики появилось изображение героической бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что оригинальный эскиз рисунка был специально разработан местным автором.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.

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нальчик

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казбек коков, украина, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик