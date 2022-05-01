В Курской области начали восстанавливать поврежденный мост
В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного железнодорожного моста
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение конструкций моста в Курской области
Частичное обрушение конструкций моста в Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор, сообщило правительство региона.
По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено дело по статье о теракте.
"В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала железнодорожники расчистят место повреждения железнодорожной инфраструктуры, демонтируют рельсошпальную решетку, а затем приступят к установке опор и пролетного строения моста. После этого уложат новое железнодорожное полотно. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Ситуация не влияет на движение поездов, отмечают власти.
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