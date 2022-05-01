https://ria.ru/20220501/most-1786500186.html

В Курской области начали восстанавливать поврежденный мост

В Курской области начали восстанавливать поврежденный мост - РИА Новости, 01.05.2022

В Курской области начали восстанавливать поврежденный мост

В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор, сообщило правительство региона. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:02

2022-05-01T23:02

2022-05-01T23:02

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786489429_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_c29ce415d56bbdcce6d6178f73980c06.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор, сообщило правительство региона.По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено дело по статье о теракте."В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа - Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция", - говорится в сообщении.Отмечается, что сначала железнодорожники расчистят место повреждения железнодорожной инфраструктуры, демонтируют рельсошпальную решетку, а затем приступят к установке опор и пролетного строения моста. После этого уложат новое железнодорожное полотно. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Ситуация не влияет на движение поездов, отмечают власти.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия