https://ria.ru/20220501/most-1786468054.html

Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией

Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией - РИА Новости, 01.05.2022

Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией

Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:12

2022-05-01T17:12

2022-05-01T20:23

происшествия

курская область

роман старовойт

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт."Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно", — сказал губернатор в видеообращении.Сегодня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обнаружено частичное обрушение конструкций моста.Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, роман старовойт, россия