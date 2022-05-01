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Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией - РИА Новости, 01.05.2022
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Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией - РИА Новости, 01.05.2022
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией
Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:12
2022-05-01T20:23
происшествия
курская область
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт."Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно", — сказал губернатор в видеообращении.Сегодня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обнаружено частичное обрушение конструкций моста.Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет.
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курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, россия
17:12 01.05.2022 (обновлено: 20:23 01.05.2022)
 
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией

Курский губернатор Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста было диверсией

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение конструкций моста в Курской области
Частичное обрушение конструкций моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно", — сказал губернатор в видеообращении.
Сегодня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обнаружено частичное обрушение конструкций моста.
Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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