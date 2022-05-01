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Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией - РИА Новости, 01.05.2022
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией
Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:12
2022-05-01T17:12
2022-05-01T20:23
происшествия
курская область
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Курской области считают инцидент на железнодорожном мосту диверсией, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт."Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно", — сказал губернатор в видеообращении.Сегодня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор обнаружено частичное обрушение конструкций моста.Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, россия
17:12 01.05.2022 (обновлено: 20:23 01.05.2022)
Курский губернатор назвал обрушение железнодорожного моста диверсией
Курский губернатор Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста было диверсией