https://ria.ru/20220501/most-1786447901.html

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 01.05.2022

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:56

2022-05-01T13:56

2022-05-01T20:23

происшествия

роман старовойт

курская область

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.Как уточнил чиновник, пострадавших в результате инцидента не оказалось, жизни и здоровью жителей угрозы нет.В районе ЧП работают сотрудники спецслужб, чтобы установить причины произошедшего.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html

курская область

россия

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Влада Копылова

происшествия, роман старовойт, курская область, россия