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В Курской области частично обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 01.05.2022
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В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 01.05.2022
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:56
2022-05-01T20:23
происшествия
роман старовойт
курская область
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.Как уточнил чиновник, пострадавших в результате инцидента не оказалось, жизни и здоровью жителей угрозы нет.В районе ЧП работают сотрудники спецслужб, чтобы установить причины произошедшего.
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курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область, россия
13:56 01.05.2022 (обновлено: 20:23 01.05.2022)
 
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Глава Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении моста на железной дороге

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение конструкций моста в Курской области
Частичное обрушение конструкций моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнил чиновник, пострадавших в результате инцидента не оказалось, жизни и здоровью жителей угрозы нет.
В районе ЧП работают сотрудники спецслужб, чтобы установить причины произошедшего.
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