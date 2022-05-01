https://ria.ru/20220501/most-1786447901.html
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 01.05.2022
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:56
2022-05-01T13:56
2022-05-01T20:23
происшествия
роман старовойт
курская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786489044_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_73bf9f79c940fb8d7e1a1695d131e51e.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Курской области частично обрушился мост на железнодорожной товарной ветке, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.Как уточнил чиновник, пострадавших в результате инцидента не оказалось, жизни и здоровью жителей угрозы нет.В районе ЧП работают сотрудники спецслужб, чтобы установить причины произошедшего.
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786489044_0:0:780:585_1920x0_80_0_0_03ff5322bbc3685ee2a5fd31fcfbe22f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман старовойт, курская область, россия
13:56 01.05.2022 (обновлено: 20:23 01.05.2022)
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Глава Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении моста на железной дороге