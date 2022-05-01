10:14 01.05.2022 (обновлено: 12:30 01.05.2022)
Корреспондента РИА Новости не пустили в Молдавию
Ехавшего в Приднестровье корреспондента РИА Новости не пустили в Молдавию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Молдавии не пустили в страну корреспондента РИА Новости Артура Шайхутдинова, направлявшегося в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.
На паспортном контроле в аэропорту Кишинева в субботу вечером молдавские пограничники досмотрели его багаж. Причиной было названо отсутствие аккредитации молдавского МИД.
"Паспорт мне не отдали, отправили ждать в транзитной зоне. Пограничник сказал, что паспорт отдадут командиру воздушного судна при вылете из Кишинева", — рассказал Шайхутдинов.
Его отвезли к самолету в выделенном автобусе, отдельно от остальных пассажиров. Документы репортера, по его словам, были запечатаны в конверт и переданы экипажу, который вернет их только после посадки в Стамбуле. Корреспондент уже вылетел.
В пятницу стало известно, что власти Молдавии также не пустили в страну оператора и корреспондента "Известий". Оператору отказали из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен красный уровень террористической опасности. Местный СК возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Российские власти заявили, что осуждают попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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