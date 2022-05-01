https://ria.ru/20220501/moldaviya-1786426142.html

Корреспондента РИА Новости не пустили в Молдавию

Корреспондента РИА Новости не пустили в Молдавию - РИА Новости, 01.05.2022

Корреспондента РИА Новости не пустили в Молдавию

Власти Молдавии не пустили в страну корреспондента РИА Новости Артура Шайхутдинова, направлявшегося в Приднестровье для освещения ситуации в регионе. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:14

2022-05-01T10:14

2022-05-01T12:30

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молдавия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Молдавии не пустили в страну корреспондента РИА Новости Артура Шайхутдинова, направлявшегося в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.На паспортном контроле в аэропорту Кишинева в субботу вечером молдавские пограничники досмотрели его багаж. Причиной было названо отсутствие аккредитации молдавского МИД."Паспорт мне не отдали, отправили ждать в транзитной зоне. Пограничник сказал, что паспорт отдадут командиру воздушного судна при вылете из Кишинева", — рассказал Шайхутдинов.Его отвезли к самолету в выделенном автобусе, отдельно от остальных пассажиров. Документы репортера, по его словам, были запечатаны в конверт и переданы экипажу, который вернет их только после посадки в Стамбуле. Корреспондент уже вылетел.В пятницу стало известно, что власти Молдавии также не пустили в страну оператора и корреспондента "Известий". Оператору отказали из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину.В непризнанной Приднестровской Молдавской республике ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен красный уровень террористической опасности. Местный СК возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Российские власти заявили, что осуждают попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/1786316171.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/moldaviya-1786104930.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия