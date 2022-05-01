https://ria.ru/20220501/moldaviya-1786417878.html

Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме

Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме - РИА Новости, 01.05.2022

Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме

Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:30

2022-05-01T08:30

2022-05-01T08:30

экономика

молдавия

украина

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но в пятницу "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива."Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условий контракта с ПАО "Газпром", - написал Чебан в Telegram-канале.В мае "Газпром" предоставит 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров Приднестровья. Ожидаемая закупочная цена составит 910 долларов за тысячу кубометров."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786153288.html

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785961579.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, украина, газпром, молдовагаз