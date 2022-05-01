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Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме - РИА Новости, 01.05.2022
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Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме
Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме - РИА Новости, 01.05.2022
Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме
Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:30
2022-05-01T08:30
экономика
молдавия
украина
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но в пятницу "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива."Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условий контракта с ПАО "Газпром", - написал Чебан в Telegram-канале.В мае "Газпром" предоставит 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров Приднестровья. Ожидаемая закупочная цена составит 910 долларов за тысячу кубометров."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786153288.html
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экономика, молдавия, украина, газпром, молдовагаз
08:30 01.05.2022
 
Молдавия получает поставки от "Газпрома" в штатном режиме

"Молдовагаз": Кишинев продолжает получать поставки газа от "Газпрома" в штатном режиме

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но в пятницу "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
29 апреля, 14:48
В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России
"Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условий контракта с ПАО "Газпром", - написал Чебан в Telegram-канале.
В мае "Газпром" предоставит 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров Приднестровья. Ожидаемая закупочная цена составит 910 долларов за тысячу кубометров.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
28 апреля, 15:24
В Бухаресте пообещали помочь Молдавии, если Россия перекроет газ
 
ЭкономикаМолдавияУкраинаГазпромМолдовагаз
 
 
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