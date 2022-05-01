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Продюсер Московской недели моды: российским маркам выпал невероятный шанс - РИА Новости, 01.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220501/moda-1785835453.html
Продюсер Московской недели моды: российским маркам выпал невероятный шанс
Продюсер Московской недели моды: российским маркам выпал невероятный шанс - РИА Новости, 01.05.2022
Продюсер Московской недели моды: российским маркам выпал невероятный шанс
На днях стали известны подробности первой Московской недели моды, которую анонсировал Сергей Собянин. Она пройдет в "Зарядье" с 21 по 26 июня. Участие — а в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:00
2022-05-01T08:10
культура
мода
стиль жизни
интервью
сергей собянин
музей москвы
chanel
зарядье
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. На днях стали известны подробности первой Московской недели моды, которую анонсировал Сергей Собянин. Она пройдет в "Зарядье" с 21 по 26 июня. Участие — а в таких проектах это редкость — бесплатное для всех дизайнеров. Ожидают, что их будет порядка 120. Соучредитель мероприятия и президент Национальной палаты моды Александр Шумский рассказал РИА Новости о том, как поднимутся цены на одежду и сильно ли россияне обиделись на иностранные бренды.— Два года назад, в самый разгар локдауна, мы с вами говорили о том, как было бы хорошо привлечь внимание потребителей к российским маркам. Случилось как в афоризме: бойтесь своих желаний — они сбываются. Однако многие отечественные бренды, как оказалось, не были готовы к исходу крупных игроков вроде Inditex, H&amp;M. — После ухода "Макдоналдса" многие СМИ ухватились за фразу основателя сети "Теремок": "Мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга". Но я бы не сказал, что посыл был в этом. Гончаров говорит о необходимости поддержки отрасли.Ресторанный бизнес и мода — две разные индустрии, но запрос похожий. Для прогрессивного проекта необходимы, по его же словам, "десятилетия тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства". — Но спрос разве не вырос? К примеру, обновлять гардероб раньше шли, скажем, в Zara или Cos. Теперь — в LIME или Gate31.— Действительно, монополия международного массмаркета на время отступила, что дает шанс локальным маркам показать себя. С другой стороны, все зависит от бренда. Например, "Снежная королева" в марте рассказала о 23 процентах роста в офлайн и 30 — в онлайн. Менее коммерчески ориентированные марки скорее напуганы ситуацией, они существуют от коллекции до коллекции, крайне зависят от логистики и налогообложения. Плюс многие, когда одну известную соцсеть объявили экстремистской, потеряли стандартные каналы продвижения. Да и реальная покупательная способность населения не растет.— При должной поддержке ситуация может стать позитивной? В индустрии сейчас обсуждают анонсированную мэром Московскую неделю моды.— Такое мероприятие само по себе — исключительная мера поддержки. Отобранные экспертным советом дизайнеры получат возможность бесплатно представить свою коллекцию сразу в трех форматах: подиумные показы, профессиональный шоурум, розничный маркет.— А просто показов уже мало?— Показы — это способ привлечь внимание к конкретным участникам и их коллекциям. Но маркет нужен, он поможет банально распродать то, что есть на руках. Шоурум — формат общения с байерами. В России все магазины одежды высокого сегмента испытывают сложности с товаром, логистика нарушена, трудно платить за рубеж, западные банки отказываются принимать переводы. — На что особенно жалуются дизайнеры?— В феврале — марте все бизнесы активно сконцентрировались в первую очередь на сохранении рабочих мест. Сначала ударило по логистике, цепочкам поставок, цены на ткани выросли в разы — они все импортные.В массмаркете бренды по-разному на это отреагировали. Кто-то устроил тотальный дисконт в попытке отбить повестку. Кто-то заморозил цены до конца месяца. Кто-то, наоборот, отменил любые скидки. Например, Melon Fashion Group (сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela. — Прим. ред.) отменила все акции, но потом вернула межсезонные распродажи. — И сказался запрет ряда соцсетей?— Это тоже. Национальная палата моды в марте опросила сотню брендов, дизайнерских марок. Оказалось, главная проблема — продвижение. Блокировка популярной социальной сети — сильный удар, для многих марок это было практически единственной точкой продаж. Теперь им нужно учиться работать на новых площадках. С другой стороны, повысилась договороспособность торговых центров.— Насколько вы верите в будущее сегмента middle market? Понятно, что дешевую одежду покупать всегда будут, но вот более дорогую…— Этот сегмент везде, кроме как в России, отрабатывают обычно местные бренды. А вот у нас такие марки, как 12Storeez, пока не занимают значительную часть рынка, хотя должны бы. Пришло их время — они могут вырасти и потеснить привозную одежду. Но одного желания мало: нужны ткани, качественное местное производство. Всего этого как не было, так и нет. Российские middle-марки производят в основном за рубежом, что нивелирует преимущества момента. — Почему важно поддерживать и инди-марки?— Потребитель их хочет — они более sustainable, то есть ответственные в отношении экологии, чем любые сетевые бренды. Нишевые дизайнерские марки — не предмет обсуждения на федеральном уровне, хотя именно этот сегмент самостоятельно развивается последнее десятилетие. — Как изменилось поведение потребителей? В пандемию, например, вся торговля ушла в онлайн и скупали домашнюю одежду. А сейчас?— Только последние пару недель мы начинаем выходить из стадии "шоковых закупок". В марте во всех торговых центрах взлетели продажи одежды — люди сбрасывали рубли, их подталкивал резкий рост курса доллара. Сейчас ситуация стабилизировалась. Потребителей больше волнуют цены на продукты питания. Мода в данный момент не приоритет, но в мае — июне вернется в фокус.— А есть снижение интереса к западным маркам?— Да, это зафиксировало агентство Gfk в исследовании потребительских предпочтений и опасений россиян. Лояльность к международным брендам к концу марта упала на 16 процентов, сейчас показатели в разы больше. Массовый политически мотивированный исход брендов с рынка вызвал ожидаемую реакцию, которую западные маркетологи и политтехнологи почему-то не спрогнозировали.— Помню, в TikTok даже устроили флешмоб — резали сумки Chanel…— Верно, неприязнь пронизала все слои. Досталось и Chanel за враждебность к русским. Люксовые клиентки бренда в Москве упаковали сумки и одежду до лучших времен, а кто-то даже выставил на продажу. Отечественные марки могут и должны этим воспользоваться. В 2014-2017 годах был бум "патриотического потребления" в России — об этом писали даже на Западе.— Какие уроки вы вынесли из последних событий?— Кризис способен выбить почву из-под ног, ввести в состояние растерянности. Первая реакция — стагнация, но ей нельзя поддаваться. Проще говоря, главное всегда одно — действовать, а не болтать и жаловаться.
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Ольга Распопова
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мода, стиль жизни, интервью, сергей собянин, музей москвы, chanel, зарядье, москва
08:00 01.05.2022 (обновлено: 08:10 01.05.2022)
 

Продюсер Московской недели моды: российским маркам выпал невероятный шанс

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодели демонстрируют одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
Модели демонстрируют одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. На днях стали известны подробности первой Московской недели моды, которую анонсировал Сергей Собянин. Она пройдет в "Зарядье" с 21 по 26 июня. Участие — а в таких проектах это редкость — бесплатное для всех дизайнеров. Ожидают, что их будет порядка 120. Соучредитель мероприятия и президент Национальной палаты моды Александр Шумский рассказал РИА Новости о том, как поднимутся цены на одежду и сильно ли россияне обиделись на иностранные бренды.
© Фото из личного архиваАлександр Шумский, президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды
Александр Шумский, президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды
© Фото из личного архива
Александр Шумский, президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды
— Два года назад, в самый разгар локдауна, мы с вами говорили о том, как было бы хорошо привлечь внимание потребителей к российским маркам. Случилось как в афоризме: бойтесь своих желаний — они сбываются. Однако многие отечественные бренды, как оказалось, не были готовы к исходу крупных игроков вроде Inditex, H&M.
— После ухода "Макдоналдса" многие СМИ ухватились за фразу основателя сети "Теремок": "Мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга". Но я бы не сказал, что посыл был в этом. Гончаров говорит о необходимости поддержки отрасли.
Ресторанный бизнес и мода — две разные индустрии, но запрос похожий. Для прогрессивного проекта необходимы, по его же словам, "десятилетия тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства".
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— Но спрос разве не вырос? К примеру, обновлять гардероб раньше шли, скажем, в Zara или Cos. Теперь — в LIME или Gate31.
— Действительно, монополия международного массмаркета на время отступила, что дает шанс локальным маркам показать себя. С другой стороны, все зависит от бренда. Например, "Снежная королева" в марте рассказала о 23 процентах роста в офлайн и 30 — в онлайн. Менее коммерчески ориентированные марки скорее напуганы ситуацией, они существуют от коллекции до коллекции, крайне зависят от логистики и налогообложения. Плюс многие, когда одну известную соцсеть объявили экстремистской, потеряли стандартные каналы продвижения. Да и реальная покупательная способность населения не растет.
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Так что я не буду подслащивать пилюлю и говорить, что все к лучшему. Но в кризис активизируются вертикальные лифты, которые, вопреки расхожему мнению, ходят как вниз, так и вверх. И впервые за долгие годы потребители реально переводят фокус внимания на отечественный рынок.

— При должной поддержке ситуация может стать позитивной? В индустрии сейчас обсуждают анонсированную мэром Московскую неделю моды.
— Такое мероприятие само по себе — исключительная мера поддержки. Отобранные экспертным советом дизайнеры получат возможность бесплатно представить свою коллекцию сразу в трех форматах: подиумные показы, профессиональный шоурум, розничный маркет.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зрители на показе одежды из новой коллекции бренда N.LEGENDA в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы

Mercedes Benz Fashion Week Russia. День пятый
1 из 2

Зрители на показе одежды из новой коллекции бренда N.LEGENDA в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Фото предоставлено пресс-службой MBFW RussiaМодели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
2 из 2
Модели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото предоставлено пресс-службой MBFW Russia
1 из 2

Зрители на показе одежды из новой коллекции бренда N.LEGENDA в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 2
Модели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото предоставлено пресс-службой MBFW Russia
— А просто показов уже мало?
— Показы — это способ привлечь внимание к конкретным участникам и их коллекциям. Но маркет нужен, он поможет банально распродать то, что есть на руках. Шоурум — формат общения с байерами. В России все магазины одежды высокого сегмента испытывают сложности с товаром, логистика нарушена, трудно платить за рубеж, западные банки отказываются принимать переводы.
Для масштабной адаптации индустрии нам необходимо консолидироваться, создать мощное самодостаточное сообщество, способное выстоять в кризис.
— На что особенно жалуются дизайнеры?
— В феврале — марте все бизнесы активно сконцентрировались в первую очередь на сохранении рабочих мест. Сначала ударило по логистике, цепочкам поставок, цены на ткани выросли в разы — они все импортные.
© Фото : befree

Коллекция бренда Befree

Коллекция бренда befree
1 из 3

Коллекция бренда Befree

© Фото : befree
© Фото : LOVE REPUBLIC

Коллекция бренда Love Republic

Коллекция бренда LOVE REPUBLIC
2 из 3

Коллекция бренда Love Republic

© Фото : LOVE REPUBLIC
© Фото : Sela

Коллекция бренда Sela

Коллекция бренда Sela
3 из 3

Коллекция бренда Sela

© Фото : Sela
1 из 3

Коллекция бренда Befree

© Фото : befree
2 из 3

Коллекция бренда Love Republic

© Фото : LOVE REPUBLIC
3 из 3

Коллекция бренда Sela

© Фото : Sela
В массмаркете бренды по-разному на это отреагировали. Кто-то устроил тотальный дисконт в попытке отбить повестку. Кто-то заморозил цены до конца месяца. Кто-то, наоборот, отменил любые скидки. Например, Melon Fashion Group (сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela. — Прим. ред.) отменила все акции, но потом вернула межсезонные распродажи.

Цены в среднем сегменте поднимутся на 20-25 процентов, на новые коллекции даже больше.

— И сказался запрет ряда соцсетей?
— Это тоже. Национальная палата моды в марте опросила сотню брендов, дизайнерских марок. Оказалось, главная проблема — продвижение. Блокировка популярной социальной сети — сильный удар, для многих марок это было практически единственной точкой продаж. Теперь им нужно учиться работать на новых площадках. С другой стороны, повысилась договороспособность торговых центров.
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— Насколько вы верите в будущее сегмента middle market? Понятно, что дешевую одежду покупать всегда будут, но вот более дорогую…
— Этот сегмент везде, кроме как в России, отрабатывают обычно местные бренды. А вот у нас такие марки, как 12Storeez, пока не занимают значительную часть рынка, хотя должны бы. Пришло их время — они могут вырасти и потеснить привозную одежду. Но одного желания мало: нужны ткани, качественное местное производство. Всего этого как не было, так и нет. Российские middle-марки производят в основном за рубежом, что нивелирует преимущества момента.

Индустрия моды и легкая промышленность в стране движутся по разным траекториям, хотя должны быть переплетены.

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— Почему важно поддерживать и инди-марки?
— Потребитель их хочет — они более sustainable, то есть ответственные в отношении экологии, чем любые сетевые бренды. Нишевые дизайнерские марки — не предмет обсуждения на федеральном уровне, хотя именно этот сегмент самостоятельно развивается последнее десятилетие.

На самом деле как раз нишевые и средние локальные бренды определяют состояние рынка, а совсем не H&M или Uniqlo.

— Как изменилось поведение потребителей? В пандемию, например, вся торговля ушла в онлайн и скупали домашнюю одежду. А сейчас?
— Только последние пару недель мы начинаем выходить из стадии "шоковых закупок". В марте во всех торговых центрах взлетели продажи одежды — люди сбрасывали рубли, их подталкивал резкий рост курса доллара. Сейчас ситуация стабилизировалась. Потребителей больше волнуют цены на продукты питания. Мода в данный момент не приоритет, но в мае — июне вернется в фокус.
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— Да, это зафиксировало агентство Gfk в исследовании потребительских предпочтений и опасений россиян. Лояльность к международным брендам к концу марта упала на 16 процентов, сейчас показатели в разы больше. Массовый политически мотивированный исход брендов с рынка вызвал ожидаемую реакцию, которую западные маркетологи и политтехнологи почему-то не спрогнозировали.

Наш человек резко разлюбил бренды, которые потратили на завоевание российской аудитории десятилетия и миллиарды. Эти марки, таким образом, перечеркнули свои многолетние усилия.

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Сейчас не просто всплеск интереса к российским маркам, а большая волна, возможно, цунами. Задача Московской недели моды — разогнать эту волну.

— Какие уроки вы вынесли из последних событий?
— Кризис способен выбить почву из-под ног, ввести в состояние растерянности. Первая реакция — стагнация, но ей нельзя поддаваться. Проще говоря, главное всегда одно — действовать, а не болтать и жаловаться.
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