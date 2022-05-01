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В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции - РИА Новости, 01.05.2022
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В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции - РИА Новости, 01.05.2022
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции
Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:49
2022-05-01T19:26
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", — сказал Сагателян.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
ереван
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
15:49 01.05.2022 (обновлено: 19:26 01.05.2022)
 
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции

В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники объединенного митинга оппозиции в Ереване
Участники объединенного митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Участники объединенного митинга оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", — сказал Сагателян.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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