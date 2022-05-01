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В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции - РИА Новости, 01.05.2022
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции
Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:49
2022-05-01T15:49
2022-05-01T19:26
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", — сказал Сагателян.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
15:49 01.05.2022 (обновлено: 19:26 01.05.2022)
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции
В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", — сказал Сагателян.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики
, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван
направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.