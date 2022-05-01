https://ria.ru/20220501/miting-1786457503.html

В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции

В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции - РИА Новости, 01.05.2022

В Ереване начался многотысячный митинг оппозиции

Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:49

2022-05-01T15:49

2022-05-01T19:26

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Выступая перед собравшимися, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", — сказал Сагателян.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян