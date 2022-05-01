https://ria.ru/20220501/minoborony-1786475178.html

При ЧП на объекте Минобороны под Белгородом повреждены семь домов

При ЧП на объекте Минобороны под Белгородом повреждены семь домов - РИА Новости, 01.05.2022

При ЧП на объекте Минобороны под Белгородом повреждены семь домов

Семь домов повреждены в результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T18:13

2022-05-01T18:13

2022-05-01T19:21

белгородская область

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происшествия

роман старовойт

владимир путин

белгородский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Семь домов повреждены в результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков."Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник уточнил, что одному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители хутора находятся в безопасном месте.Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны.По данным местных Telegram-каналов и пользователей соцсети "ВКонтакте", ЧП случилось в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка — городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области, оно расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.Также ранее в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, используемой для передвижения товарных составов, рассказал глава региона Роман Старовойт.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220427/diversanty-1785671436.html

https://ria.ru/20220429/obstrel-1786121842.html

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россия

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, происшествия, роман старовойт, владимир путин, белгородский район, украина