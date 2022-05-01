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Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана" - РИА Новости, 01.05.2022
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Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана" - РИА Новости, 01.05.2022
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"
Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:51
2022-05-01T12:51
происшествия
забайкальский край
могоча
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах.Уточняется, что Ми-8 работал с ФБУ по договору.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще шестеро пострадали во время жесткой посадки Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края.По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке Ми-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 мск.Причины ЧП уточняются.
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забайкальский край
могоча
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происшествия, забайкальский край, могоча, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
12:51 01.05.2022
 
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"

Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что Ми-8 работал с ФБУ по договору.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще шестеро пострадали во время жесткой посадки Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края.
По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке Ми-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 мск.
Причины ЧП уточняются.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:29В России
Стали известны подробности ЧП с вертолетами в Саратове
 
ПроисшествияЗабайкальский крайМогочаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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