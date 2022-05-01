https://ria.ru/20220501/mi-8-1786440853.html
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана" - РИА Новости, 01.05.2022
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"
Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:51
2022-05-01T12:51
2022-05-01T12:51
происшествия
забайкальский край
могоча
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах.Уточняется, что Ми-8 работал с ФБУ по договору.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще шестеро пострадали во время жесткой посадки Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края.По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке Ми-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 мск.Причины ЧП уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/saratov-1785980483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, могоча, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"
Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"