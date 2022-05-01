https://ria.ru/20220501/mi-8-1786440853.html

Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"

Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана" - РИА Новости, 01.05.2022

Загоревшийся в Забайкальском крае Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана"

Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:51

2022-05-01T12:51

2022-05-01T12:51

происшествия

забайкальский край

могоча

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся при посадке в Забайкальском крае вертолет Ми-8 работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в экстренных службах.Уточняется, что Ми-8 работал с ФБУ по договору.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще шестеро пострадали во время жесткой посадки Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края.По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке Ми-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 мск.Причины ЧП уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/saratov-1785980483.html

забайкальский край

могоча

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край, могоча, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш