https://ria.ru/20220501/mi-8-1786435165.html
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:46
2022-05-01T11:46
2022-05-01T12:13
происшествия
ми-8
забайкальский край
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения."По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе. При этом в экстренных службах РИА Новости заявили, что пострадали шестеро. По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке вертолета МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 по Москве.Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает огнеборцы Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/saratov-1786094921.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8, забайкальский край
11:46 01.05.2022 (обновлено: 12:13 01.05.2022)
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек
Ми-8 загорелся при жесткой посадке на аэродроме в Забайкальском крае, погиб человек
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе. При этом в экстренных службах РИА Новости заявили, что пострадали шестеро.
По данным пресс-службы МЧС России
по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке вертолета МИ-8
с последующим возгоранием поступило в 11.05 по Москве
.
Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает огнеборцы Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.