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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:46
2022-05-01T12:13
происшествия
ми-8
забайкальский край
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения."По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе. При этом в экстренных службах РИА Новости заявили, что пострадали шестеро. По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке вертолета МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 по Москве.Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает огнеборцы Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.
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происшествия, ми-8, забайкальский край
11:46 01.05.2022 (обновлено: 12:13 01.05.2022)
 
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек

Ми-8 загорелся при жесткой посадке на аэродроме в Забайкальском крае, погиб человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе. При этом в экстренных службах РИА Новости заявили, что пострадали шестеро.
По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке вертолета МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 по Москве.
Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает огнеборцы Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:18В России
В Саратове нашли тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета
 
ПроисшествияМи-8Забайкальский край
 
 
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