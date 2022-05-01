https://ria.ru/20220501/mi-8-1786435165.html

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб человек

Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:46

2022-05-01T11:46

2022-05-01T12:13

происшествия

ми-8

забайкальский край

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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения."По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе. При этом в экстренных службах РИА Новости заявили, что пострадали шестеро. По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жесткой посадке вертолета МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11.05 по Москве.Причины происшествия уточняются. Для тушения пожара на месте работает огнеборцы Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/saratov-1786094921.html

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8, забайкальский край