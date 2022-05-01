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Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:48
2022-05-01T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
новоазовск
оон
международный комитет красного креста (мккк)
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что три автобуса с беженцами выехали с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату, в них 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей. Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН. После колонна выдвинулась в сторону Новоазовска."Началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Первая группа численностью около 100 человек уже направляется в контролируемую зону. Завтра мы встретим их в Запорожье", - написал он на своей странице в Twitter, отметив, что работа идет совместно с представителями ООН.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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в мире, мариуполь, новоазовск, оон, международный комитет красного креста (мккк), украина, донбасс
17:48 01.05.2022 (обновлено: 18:24 01.05.2022)
 
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"

Президент Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы, на которых мирные жители из района "Азовстали" прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению
Автобусы, на которых мирные жители из района Азовстали прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что три автобуса с беженцами выехали с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату, в них 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей. Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН. После колонна выдвинулась в сторону Новоазовска.
"Началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Первая группа численностью около 100 человек уже направляется в контролируемую зону. Завтра мы встретим их в Запорожье", - написал он на своей странице в Twitter, отметив, что работа идет совместно с представителями ООН.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольНовоазовскООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаДонбасс
 
 
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