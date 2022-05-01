https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:48
2022-05-01T17:48
2022-05-01T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
новоазовск
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что три автобуса с беженцами выехали с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату, в них 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей. Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН. После колонна выдвинулась в сторону Новоазовска."Началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Первая группа численностью около 100 человек уже направляется в контролируемую зону. Завтра мы встретим их в Запорожье", - написал он на своей странице в Twitter, отметив, что работа идет совместно с представителями ООН.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, новоазовск, оон, международный комитет красного креста (мккк), украина, донбасс
17:48 01.05.2022 (обновлено: 18:24 01.05.2022)
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Президент Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"