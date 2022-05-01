https://ria.ru/20220501/mariupol-1786465231.html

Боевики на "Азовстали" не давали жителям спастись, заявила свидетельница

Боевики на "Азовстали" не давали жителям спастись, заявила свидетельница - РИА Новости, 01.05.2022

Боевики на "Азовстали" не давали жителям спастись, заявила свидетельница

Боевики на заводе "Азовсталь" в Мариуполе контролировали, чтобы мирные жители не выходили по "зеленому коридору", и не давали шанса спастись, заявила... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:52

2022-05-01T16:52

2022-05-01T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

мариуполь

международный комитет красного креста (мккк)

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Боевики на заводе "Азовсталь" в Мариуполе контролировали, чтобы мирные жители не выходили по "зеленому коридору", и не давали шанса спастись, заявила журналистам сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье."Вы просто не знаете, сколько чего нам там пришлось пережить и какой это страх. Страх безысходности, понимаете, загнали просто в клетку и не дают шанса спастись. Они даже сами приходят и они запугивают, что "мы вас здесь похороним", - сказала она.По словам Усмановой, после объявления по радио "зеленого коридора" боевики специально приходили в помещение, где находились мирные жители, и контролировали, чтобы никто не вышел."Были такие ситуации, когда... по радио говорят "зеленый коридор", типа можно выходить. А они приходят, сидят у нас в бункере, заговаривают зубы и контролируют, чтобы никто не ушел… В итоге он просидел весь день, проконтролировал, что все на месте остались, и пошёл к себе на позиции", - сказала она.Усманова не смогла точно сказать, были ли это военные или из боевики "Азова" (против них в России возбуждено уголовное дело).Три автобуса с беженцами вывезли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей. Ещё 46 человек накануне вышли самостоятельно с прилегающих к заводу территорий.Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.

https://ria.ru/20220501/azovstal-1786453809.html

https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, международный комитет красного креста (мккк), оон