https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html

Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей

Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022

Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей

Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:19

2022-05-01T11:19

2022-05-01T14:27

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

азовсталь

в мире

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны."Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н. п. Безыменное", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.Ситуация на "Азовстали"Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

https://ria.ru/20220501/zatoplenie-1786413488.html

мариуполь

азовсталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, азовсталь, в мире