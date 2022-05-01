11:19 01.05.2022 (обновлено: 14:27 01.05.2022)
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей
Минобороны: 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли 46 мирных жителей
Дома в Мариуполе
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны.
"Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н. п. Безыменное", — отметили в ведомстве.
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Там уточнили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.
Ситуация на "Азовстали"
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.