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Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей
Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:19
2022-05-01T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
азовсталь
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны."Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н. п. Безыменное", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.Ситуация на "Азовстали"Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
https://ria.ru/20220501/zatoplenie-1786413488.html
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мариуполь, азовсталь, в мире
11:19 01.05.2022 (обновлено: 14:27 01.05.2022)
 
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей

Минобороны: 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли 46 мирных жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДома в Мариуполе
Дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дома в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны.
"Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н. п. Безыменное", — отметили в ведомстве.
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29 апреля, 08:00
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Там уточнили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

Ситуация на "Азовстали"

Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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