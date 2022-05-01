Рейтинг@Mail.ru
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786428716.html
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек - РИА Новости, 01.05.2022
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек
По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:44
2022-05-01T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027473_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_a86466366e693bf3ac7fdfeab558d8cc.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По подтвержденным данным, &lt;...&gt; среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)", — говорится в заявлении.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027473_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_6b2cd6eb18c411d9885e04c71f6ff4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, мариуполь
10:44 01.05.2022 (обновлено: 11:21 01.05.2022)
 
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек

ДНР: с прилегающих к "Азовстали" территорий самостоятельно вышли не менее 28 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По подтвержденным данным, <...> среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)", — говорится в заявлении.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
"Если не мы, то кто?" Как жители Мариуполя восстанавливают город
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала