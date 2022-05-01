https://ria.ru/20220501/mariupol-1786428716.html

С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек

С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек - РИА Новости, 01.05.2022

С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек

По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:44

2022-05-01T10:44

2022-05-01T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По подтвержденным данным, <...> среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)", — говорится в заявлении.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь