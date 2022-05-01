https://ria.ru/20220501/lentochka-1786492299.html

В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 01.05.2022

В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:57

2022-05-01T20:57

2022-05-01T20:57

украина

совинформбюро

волонтеры победы

роспатриотцентр

георгиевская ленточка (акция)

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 1 май - РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая.По словам министра культуры республики Жанны Зассеевой, всего в республике раздадут около 10 тысяч ленточек, не считая тех, которые подготовят к параду 9 Мая."Мы хотим охватить как можно больше людей. Мы видим, как во многих странах отказываются от парадов Победы и шествий "Бессмертного полка". Слишком много крови и эмоций было отдано, чтобы мы жили и не забывали. Нам, пережившим несколько войн, это особенно знакомо", - сказала журналистам Зассеева.Георгиевские ленточки раздают в центре Цхинвала учащиеся Кадетской школы, к ним прилагаются листовки, рассказывающие её историю.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220429/lenta-1786105379.html

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южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, совинформбюро, волонтеры победы, роспатриотцентр, георгиевская ленточка (акция), южная осетия