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В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 01.05.2022
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В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка"
В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 01.05.2022
В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:57
2022-05-01T20:57
украина
совинформбюро
волонтеры победы
роспатриотцентр
георгиевская ленточка (акция)
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 1 май - РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая.По словам министра культуры республики Жанны Зассеевой, всего в республике раздадут около 10 тысяч ленточек, не считая тех, которые подготовят к параду 9 Мая."Мы хотим охватить как можно больше людей. Мы видим, как во многих странах отказываются от парадов Победы и шествий "Бессмертного полка". Слишком много крови и эмоций было отдано, чтобы мы жили и не забывали. Нам, пережившим несколько войн, это особенно знакомо", - сказала журналистам Зассеева.Георгиевские ленточки раздают в центре Цхинвала учащиеся Кадетской школы, к ним прилагаются листовки, рассказывающие её историю.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
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украина, совинформбюро, волонтеры победы, роспатриотцентр, георгиевская ленточка (акция), южная осетия
20:57 01.05.2022
 
В Южной Осетии стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 1 май - РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Южной Осетии в воскресенье 1 мая.
По словам министра культуры республики Жанны Зассеевой, всего в республике раздадут около 10 тысяч ленточек, не считая тех, которые подготовят к параду 9 Мая.
"Мы хотим охватить как можно больше людей. Мы видим, как во многих странах отказываются от парадов Победы и шествий "Бессмертного полка". Слишком много крови и эмоций было отдано, чтобы мы жили и не забывали. Нам, пережившим несколько войн, это особенно знакомо", - сказала журналистам Зассеева.
Георгиевские ленточки раздают в центре Цхинвала учащиеся Кадетской школы, к ним прилагаются листовки, рассказывающие её историю.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.
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Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

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УкраинаСовинформбюроВолонтеры ПобедыРоспатриотцентрГеоргиевская ленточка (акция)Южная Осетия
 
 
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