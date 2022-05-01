https://ria.ru/20220501/lavrov-1786501996.html
Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины
Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины
Вашингтон мог понять провал своей долгосрочной стратегии по превращению Украины в угрозу Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:23
2022-05-01T23:23
2022-05-01T23:26
джо байден
украина
россия
вашингтон (штат)
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Вашингтон мог понять провал своей долгосрочной стратегии по превращению Украины в угрозу Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Помимо личного интереса, не исключаю, что здесь речь идет о понимании Вашингтоном провала своей долгосрочной многолетней стратегии превратить Украину в реальную угрозу РФ, сделать так, чтобы Украина и Россия никогда не были вместе и не были в хороших отношениях", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет". Так министр прокомментировал заявления из США, в частности, президента Джо Байдена, о поддержке Украины, поставок оружия в страну.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, украина, россия, вашингтон (штат), в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:23 01.05.2022 (обновлено: 23:26 01.05.2022)
Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины
Лавров: США могли понять провал своей стратегии превратить Украину в угрозу России