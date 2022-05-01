https://ria.ru/20220501/lavrov-1786501996.html

Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины

Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров прокомментировал слова Байдена о поддержке Украины

Вашингтон мог понять провал своей долгосрочной стратегии по превращению Украины в угрозу Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:23

2022-05-01T23:23

2022-05-01T23:26

джо байден

украина

россия

вашингтон (штат)

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Вашингтон мог понять провал своей долгосрочной стратегии по превращению Украины в угрозу Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Помимо личного интереса, не исключаю, что здесь речь идет о понимании Вашингтоном провала своей долгосрочной многолетней стратегии превратить Украину в реальную угрозу РФ, сделать так, чтобы Украина и Россия никогда не были вместе и не были в хороших отношениях", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет". Так министр прокомментировал заявления из США, в частности, президента Джо Байдена, о поддержке Украины, поставок оружия в страну.

https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, украина, россия, вашингтон (штат), в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)