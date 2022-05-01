Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"
Лавров объяснил, с чем связано "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить наличие наёмников и, возможно, действующих офицеров западных армий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться выводов всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наёмников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.