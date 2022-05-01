https://ria.ru/20220501/lavrov-1786499736.html

Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"

Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"

Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:57

2022-05-01T22:57

2022-05-01T22:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мариуполь

азовсталь

сергей лавров

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить наличие наёмников и, возможно, действующих офицеров западных армий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться выводов всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наёмников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, мариуполь, азовсталь, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)