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Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786499736.html
Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"
Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"
Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:57
2022-05-01T22:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
мариуполь
азовсталь
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить наличие наёмников и, возможно, действующих офицеров западных армий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться выводов всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наёмников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, мариуполь, азовсталь, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:57 01.05.2022
 
Лавров объяснил "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"

Лавров объяснил, с чем связано "истеричное" желание Киева вывести боевиков с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" на территорию, подконтрольную Украине, связано с тем, что они могут подтвердить наличие наёмников и, возможно, действующих офицеров западных армий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться выводов всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наёмников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 19:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода
Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаМариупольАзовстальСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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