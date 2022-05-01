Рейтинг@Mail.ru
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:40
2022-05-01T22:45
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453508_45:0:2952:1635_1920x0_80_0_0_83be74cd8423020bb7572055b5cbc23c.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лаврову был задан вопрос: "вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?".На это российский министр ответил, что "мы не требуем, чтобы он сдавался". "Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", - заявил Лавров."Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - добавил министр. По его словам, "мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786498678.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453508_97:0:2760:1997_1920x0_80_0_0_cec998f6ae2a7a2f900fbc6e7d566589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс
22:40 01.05.2022 (обновлено: 22:45 01.05.2022)
 
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров

Лавров: РФ не требует от Зеленского сдаться, он должен приказать прекратить сопротивление

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лаврову был задан вопрос: "вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?".
На это российский министр ответил, что "мы не требуем, чтобы он сдавался". "Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", - заявил Лавров.
"Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - добавил министр. По его словам, "мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 22:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, как Зеленский может принести мир Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала