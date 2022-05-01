22:40 01.05.2022 (обновлено: 22:45 01.05.2022)
Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров
Лавров: РФ не требует от Зеленского сдаться, он должен приказать прекратить сопротивление
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лаврову был задан вопрос: "вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?".
На это российский министр ответил, что "мы не требуем, чтобы он сдавался". "Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", - заявил Лавров.
"Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - добавил министр. По его словам, "мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.