https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html

Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров

Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022

Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:40

2022-05-01T22:40

2022-05-01T22:45

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не требует, чтобы Владимир Зеленский сдался, она требует, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лаврову был задан вопрос: "вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?".На это российский министр ответил, что "мы не требуем, чтобы он сдавался". "Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", - заявил Лавров."Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - добавил министр. По его словам, "мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/zelenskiy-1786498678.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс