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Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 01.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Москва была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:36
2022-05-01T22:57
россия
сша
иран
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новое оружие россии
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Москва была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По его словам, России были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону."Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО", - сказал министр.
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россия, сша, иран, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:36 01.05.2022 (обновлено: 22:57 01.05.2022)
 
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием

Глава МИД Лавров: Россия занялась гиперзвуковым оружием из-за системы ПРО США

© Фото : Daniel ToschlägerГиперзвуковая боеголовка
Гиперзвуковая боеголовка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Daniel Toschläger
Гиперзвуковая боеголовка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Москва была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
По его словам, России были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону.
"Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО", - сказал министр.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Лавров рассказал о "невиданном оружии" России
 
Новое оружие РоссииРоссияСШАИранСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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