https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Москва была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:36
2022-05-01T22:36
2022-05-01T22:57
россия
сша
иран
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новое оружие россии
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Москва была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".По его словам, России были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону."Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО", - сказал министр.
https://ria.ru/20220501/oruzhie-1786499275.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, иран, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:36 01.05.2022 (обновлено: 22:57 01.05.2022)
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Глава МИД Лавров: Россия занялась гиперзвуковым оружием из-за системы ПРО США