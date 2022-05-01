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На Кубани открыли летний курортный сезон - РИА Новости, 01.05.2022
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Краснодарский край
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На Кубани открыли летний курортный сезон
На Кубани открыли летний курортный сезон - РИА Новости, 01.05.2022
На Кубани открыли летний курортный сезон
Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:23
2022-05-01T08:23
краснодарский край
новости - туризм
геленджик
сочи
анапа
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КРАСНОДАР, 1 мая – РИА Новости. Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения.По данным властей, по состоянию на сегодняшний день в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, 7 – в Новороссийске и 6 – в Темрюкском районе. Ранее также сообщалось, что на майские праздники в регионе забронировано более 50% номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.Одновременно с этого же дня в регионе отменяется действовавший в течение более чем двух лет режим повышенной готовности по коронавирусу. На минувшей неделе власти приняли соответствующее решение в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Таким образом, с 1 мая на Кубани перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания. Вместе с тем масочный режим в крае пока сохраняется.
https://ria.ru/20220429/turizm-1786215174.html
геленджик
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новости - туризм, геленджик, сочи, анапа
08:23 01.05.2022
 
На Кубани открыли летний курортный сезон

На Кубани 1 мая открыли летний курортный сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке "Орлиная полка"
Туристы на смотровой площадке Орлиная полка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Туристы на смотровой площадке "Орлиная полка". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 мая – РИА Новости. Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения.
По данным властей, по состоянию на сегодняшний день в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, 7 – в Новороссийске и 6 – в Темрюкском районе. Ранее также сообщалось, что на майские праздники в регионе забронировано более 50% номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.
Туристы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:45Краснодарский край
Власти Кубани хотят возродить традиции пешеходного туризма
Одновременно с этого же дня в регионе отменяется действовавший в течение более чем двух лет режим повышенной готовности по коронавирусу. На минувшей неделе власти приняли соответствующее решение в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Таким образом, с 1 мая на Кубани перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания. Вместе с тем масочный режим в крае пока сохраняется.
 
Краснодарский крайНовости - ТуризмГеленджикСочиАнапа
 
 
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