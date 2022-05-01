На Кубани открыли летний курортный сезон
На Кубани 1 мая открыли летний курортный сезон
Туристы на смотровой площадке "Орлиная полка". Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 мая – РИА Новости. Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения.
По данным властей, по состоянию на сегодняшний день в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, 7 – в Новороссийске и 6 – в Темрюкском районе. Ранее также сообщалось, что на майские праздники в регионе забронировано более 50% номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.
Одновременно с этого же дня в регионе отменяется действовавший в течение более чем двух лет режим повышенной готовности по коронавирусу. На минувшей неделе власти приняли соответствующее решение в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Таким образом, с 1 мая на Кубани перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания. Вместе с тем масочный режим в крае пока сохраняется.