https://ria.ru/20220501/kuban-1786417121.html

На Кубани открыли летний курортный сезон

На Кубани открыли летний курортный сезон - РИА Новости, 01.05.2022

На Кубани открыли летний курортный сезон

Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:23

2022-05-01T08:23

2022-05-01T08:23

краснодарский край

новости - туризм

геленджик

сочи

анапа

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КРАСНОДАР, 1 мая – РИА Новости. Летний курортный сезон открывается 1 мая в Краснодарском крае, одновременно там перестают действовать антиковидные ограничения.По данным властей, по состоянию на сегодняшний день в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, 7 – в Новороссийске и 6 – в Темрюкском районе. Ранее также сообщалось, что на майские праздники в регионе забронировано более 50% номерного фонда, в этот период курорты Кубани планируют принять порядка 600 тысяч гостей.Одновременно с этого же дня в регионе отменяется действовавший в течение более чем двух лет режим повышенной готовности по коронавирусу. На минувшей неделе власти приняли соответствующее решение в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Таким образом, с 1 мая на Кубани перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания. Вместе с тем масочный режим в крае пока сохраняется.

https://ria.ru/20220429/turizm-1786215174.html

геленджик

сочи

анапа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, геленджик, сочи, анапа