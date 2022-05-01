https://ria.ru/20220501/krym-1786305035.html

Настоятель храма в Крыму: священники заботятся о раненых и пленных

Настоятель храма в Крыму: священники заботятся о раненых и пленных - РИА Новости, 01.05.2022

Настоятель храма в Крыму: священники заботятся о раненых и пленных

Еще в начале апреля Минобороны РФ сообщило журналистам, что предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения сложивших оружие украинских военных РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:00

2022-05-01T09:00

2022-05-01T09:09

религия

симферополь

севастополь

одесса

православная церковь украины (пцу)

пасха

религия

интервью

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Еще в начале апреля Минобороны РФ сообщило журналистам, что предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения сложивших оружие украинских военных и обеспечило предоставление всеобъемлющей медпомощи раненым украинцам. В пасхальную Светлую седмицу руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии, настоятель симферопольского храма во имя Державной иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Кротков рассказал, как в их судьбе сейчас участвует духовенство канонической Украинской православной церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью, и почему Пасха касается всех.– Отец Дмитрий, окормляют ли сейчас раненых и военнопленных священники?– Обязательно. У нас в нашем Симферопольском гарнизонном госпитале есть храм имени святителя Луки, где регулярно совершается божественная литургия. Госпиталь и носит имя святителя Луки, потому что в нем святитель Лука занимался своей медицинской деятельностью. А так – священники постоянно беседуют, по необходимости мы помогаем. Сладости и угощение регулярно привозим туда всем, кто там находится.В день Пасхи был подготовлен концерт силами Петропавловского собора города Симферополя. Он был организован для всех, кто находится в госпитале. Мы абсолютно не делали различий, раненые это или раненые военнопленные: он проводился для всех. Подарки и пасхальные куличи были розданы абсолютно всем, вне зависимости от ситуации.– Какое примерно число из раненых и пленных опекают священнослужители?– У нас нет разделения, украинские или российские это военные. У нас священники закреплены за военными госпиталями. Они посещают раненых, исповедуют, причащают, обеспечивают необходимую помощь, если есть необходимость. В Симферополе, в Севастополе – это то, что касается канонической территории нашей епархии.– Есть ли среди тех, кто находится сейчас под вашей пастырской опекой, прихожане неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ)?– Мы не делаем никаких различий. Наверняка есть и они, и униаты, но Пасха касается всех. Поэтому мы не касаемся религиозного понимания. Хотят – пришли, не хотят – не стали.– Может ли Церковь помочь пленному – например, получить посылку из дома, связаться со своими родными или приходами?– Это уже направление исключительно военное, хотя я скажу так: если бы обратились, мы бы непременно оказали помощь в плане посылок или передач. У нас просто нет контактов.Был момент, когда с острова Змеиный – это открытая информация – с задержанными украинскими моряками был капеллан ПЦУ, раскольнической организации, из Одессы. И Одесская епархия ПЦУ, которая вышла на контакт, обратилась именно к нам, чтобы получить хоть какую-то информацию. Мы его знали, уточнили, что он в полном здравии, и с ним все будет нормально. Но дальше вопроса пока не стояло.

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, севастополь, одесса, православная церковь украины (пцу), пасха, религия, интервью