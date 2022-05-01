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Эксперт рассказал, когда возможен крах евро - РИА Новости, 01.05.2022
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Эксперт рассказал, когда возможен крах евро
Эксперт рассказал, когда возможен крах евро - РИА Новости, 01.05.2022
Эксперт рассказал, когда возможен крах евро
Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T02:17
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экономика
германия
франция
евро
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Поэтому евро стабильно слабеет к рублю, рассказывает агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.По его словам, вряд ли это произойдет быстро, поскольку выгода от еврозоны для большинства ее участников очевидна. Они не дадут покинуть ее даже тем, кому это невыгодно. Де-факто решение о распаде еврозоны могут принять лишь Германия и Франция, которые являются ее локомотивами. Именно их экономика обеспечивает евро, они же могут его “отменить”, заключил Тузов.
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экономика, германия, франция, евро, россия
02:17 01.05.2022 (обновлено: 05:19 01.05.2022)
 
Эксперт рассказал, когда возможен крах евро

Финансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валюту

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Поэтому евро стабильно слабеет к рублю, рассказывает агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.
“Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны - когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам”, - объясняет он.
По его словам, вряд ли это произойдет быстро, поскольку выгода от еврозоны для большинства ее участников очевидна. Они не дадут покинуть ее даже тем, кому это невыгодно. Де-факто решение о распаде еврозоны могут принять лишь Германия и Франция, которые являются ее локомотивами. Именно их экономика обеспечивает евро, они же могут его “отменить”, заключил Тузов.
 
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