02:17 01.05.2022 (обновлено: 05:19 01.05.2022)
Эксперт рассказал, когда возможен крах евро
Финансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валюту
Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Поэтому евро стабильно слабеет к рублю, рассказывает агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.
“Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны - когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам”, - объясняет он.
По его словам, вряд ли это произойдет быстро, поскольку выгода от еврозоны для большинства ее участников очевидна. Они не дадут покинуть ее даже тем, кому это невыгодно. Де-факто решение о распаде еврозоны могут принять лишь Германия и Франция, которые являются ее локомотивами. Именно их экономика обеспечивает евро, они же могут его “отменить”, заключил Тузов.