https://ria.ru/20220501/krakh-1786408652.html

Эксперт рассказал, когда возможен крах евро

Эксперт рассказал, когда возможен крах евро - РИА Новости, 01.05.2022

Эксперт рассказал, когда возможен крах евро

Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T02:17

2022-05-01T02:17

2022-05-01T05:19

экономика

германия

франция

евро

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Внутри России крах евро уже фактически происходит, и мы можем его наблюдать. На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Поэтому евро стабильно слабеет к рублю, рассказывает агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.По его словам, вряд ли это произойдет быстро, поскольку выгода от еврозоны для большинства ее участников очевидна. Они не дадут покинуть ее даже тем, кому это невыгодно. Де-факто решение о распаде еврозоны могут принять лишь Германия и Франция, которые являются ее локомотивами. Именно их экономика обеспечивает евро, они же могут его “отменить”, заключил Тузов.

германия

франция

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, германия, франция, евро, россия