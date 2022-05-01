Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220501/kosmos-1786436913.html
Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос
Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос - РИА Новости, 01.05.2022
Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос
Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:07
2022-05-01T12:07
наука
космос - риа наука
саманта кристофоретти
европейское космическое агентство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_204:306:1493:1031_1920x0_80_0_0_4c370c4870fc7ec156da31ea5588f570.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый космос за время экспедиции, два из которых они уже провели в апреле – 18 и 28 числа, следует из плана экспедиции, представленного в журнале "Русский Космос".Корсаков не будет участвовать в выходах в открытый космос, однако он будет управлять с борта станции установленным на внешней стороне модуля "Наука" европейским манипулятором ERA.В ближайшее время Артемьева и Матвеева ожидает один выход в космос в мае, 19 числа и один выход в июне, 20 числа, следует из представленного плана экспедиции.В июле, судя по графику, космонавтам предстоит совершить 2 выхода для внекорабельной деятельности с перерывом всего в день – 15 и 17 числа. Такая же насыщенная программа у космонавтов намечается и в августе – им предстоит выйти в космос дважды с небольшим перерывом – 10 и 12 числа.Ранее планировалось, что экипажу предстоит провести лишь семь выходов в открытый космос, при этом один из них Артемьев должен провести с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.
https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html
https://ria.ru/20220430/mks-1786313038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_189:0:1564:1031_1920x0_80_0_0_a01913814015b62495f8bbfb0cde4518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, саманта кристофоретти, европейское космическое агентство
12:07 01.05.2022
 
Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос

Российские космонавты, работающие на МКС, могут совершить восемь выходов в открытый космос

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый космос за время экспедиции, два из которых они уже провели в апреле – 18 и 28 числа, следует из плана экспедиции, представленного в журнале "Русский Космос".
Корсаков не будет участвовать в выходах в открытый космос, однако он будет управлять с борта станции установленным на внешней стороне модуля "Наука" европейским манипулятором ERA.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:28
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
В ближайшее время Артемьева и Матвеева ожидает один выход в космос в мае, 19 числа и один выход в июне, 20 числа, следует из представленного плана экспедиции.
В июле, судя по графику, космонавтам предстоит совершить 2 выхода для внекорабельной деятельности с перерывом всего в день – 15 и 17 числа. Такая же насыщенная программа у космонавтов намечается и в августе – им предстоит выйти в космос дважды с небольшим перерывом – 10 и 12 числа.
Ранее планировалось, что экипажу предстоит провести лишь семь выходов в открытый космос, при этом один из них Артемьев должен провести с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 11:37Наука
"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаСаманта КристофореттиЕвропейское космическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала