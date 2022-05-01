https://ria.ru/20220501/kosmos-1786436913.html

Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос

Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос - РИА Новости, 01.05.2022

Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос

Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:07

2022-05-01T12:07

2022-05-01T12:07

наука

космос - риа наука

саманта кристофоретти

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый космос за время экспедиции, два из которых они уже провели в апреле – 18 и 28 числа, следует из плана экспедиции, представленного в журнале "Русский Космос".Корсаков не будет участвовать в выходах в открытый космос, однако он будет управлять с борта станции установленным на внешней стороне модуля "Наука" европейским манипулятором ERA.В ближайшее время Артемьева и Матвеева ожидает один выход в космос в мае, 19 числа и один выход в июне, 20 числа, следует из представленного плана экспедиции.В июле, судя по графику, космонавтам предстоит совершить 2 выхода для внекорабельной деятельности с перерывом всего в день – 15 и 17 числа. Такая же насыщенная программа у космонавтов намечается и в августе – им предстоит выйти в космос дважды с небольшим перерывом – 10 и 12 числа.Ранее планировалось, что экипажу предстоит провести лишь семь выходов в открытый космос, при этом один из них Артемьев должен провести с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html

https://ria.ru/20220430/mks-1786313038.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, саманта кристофоретти, европейское космическое агентство