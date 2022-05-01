Российские космонавты, работающие на МКС, могут восемь раз выйти в космос
Российские космонавты, работающие на МКС, могут совершить восемь выходов в открытый космос
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС со своим коллегой Сергеем Корсаковым, предстоит совершить восемь выходов в открытый космос за время экспедиции, два из которых они уже провели в апреле – 18 и 28 числа, следует из плана экспедиции, представленного в журнале "Русский Космос".
Корсаков не будет участвовать в выходах в открытый космос, однако он будет управлять с борта станции установленным на внешней стороне модуля "Наука" европейским манипулятором ERA.
В ближайшее время Артемьева и Матвеева ожидает один выход в космос в мае, 19 числа и один выход в июне, 20 числа, следует из представленного плана экспедиции.
В июле, судя по графику, космонавтам предстоит совершить 2 выхода для внекорабельной деятельности с перерывом всего в день – 15 и 17 числа. Такая же насыщенная программа у космонавтов намечается и в августе – им предстоит выйти в космос дважды с небольшим перерывом – 10 и 12 числа.
Ранее планировалось, что экипажу предстоит провести лишь семь выходов в открытый космос, при этом один из них Артемьев должен провести с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.
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