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В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.05.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.05.2022
В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:15
2022-05-01T11:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 455, 128 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 424, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 153 случая коронавируса, выздоровели 2 568 898 человек, умерло из-за COVID 43 262 человека.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:15 01.05.2022
 
В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки

В Москве выявили 455 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 455, 128 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 424, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 153 случая коронавируса, выздоровели 2 568 898 человек, умерло из-за COVID 43 262 человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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