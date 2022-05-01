https://ria.ru/20220501/koronavirus-1786431443.html

В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.05.2022

В Москве госпитализировали 128 человек с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:15

2022-05-01T11:15

2022-05-01T11:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 455, 128 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 424, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 153 случая коронавируса, выздоровели 2 568 898 человек, умерло из-за COVID 43 262 человека.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва