https://ria.ru/20220501/koronavirus-1786430364.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели почти девять тысяч человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели почти девять тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели почти девять тысяч человек

За сутки в России выздоровели 8 733 человека после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:05

2022-05-01T11:05

2022-05-01T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 8 733 человека после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 8 733 человека, или на 21% меньше по сравнению с 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220501/koronavirus-1786430119.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии