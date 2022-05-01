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В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1 442 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:03
2022-05-01T11:03
2022-05-01T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1 442 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 12 субъектах, снижение количества госпитализаций отмечается в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ."Выявлено 7 047 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 147 человек", - указывается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 7047 новых случаев заражения коронавирусом