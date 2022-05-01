https://ria.ru/20220501/koronavirus-1786430119.html

В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1442 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 1 442 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:03

2022-05-01T11:03

2022-05-01T11:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1 442 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 12 субъектах, снижение количества госпитализаций отмечается в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ."Выявлено 7 047 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 147 человек", - указывается в сообщении.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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