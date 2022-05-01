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ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/kharkov-1786442663.html
ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель
ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель - РИА Новости, 01.05.2022
ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель
Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:09
2022-05-01T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 мая - РИА Новости. Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины.Водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, где беженцев останавливают для проверки документов, рассказал, что жителей не выпускают украинские войска."Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)", - сообщил горожанин.Мужчина добавил, что жителям Харькова неизвестно об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, в том числе в Россию, так как у них нет связи и их никто не информирует.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/mizintsev-1786038775.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
13:09 01.05.2022
 
ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель

Житель Харькова рассказал, что украинские войска не выпускают из города мирных граждан

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 мая - РИА Новости. Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины.
Водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, где беженцев останавливают для проверки документов, рассказал, что жителей не выпускают украинские войска.
"Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)", - сообщил горожанин.
Мужчина добавил, что жителям Харькова неизвестно об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, в том числе в Россию, так как у них нет связи и их никто не информирует.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Центра приема, распределения и размещения беженцев. 11 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 21:49В мире
Националисты разместили тяжелое вооружение в школах Харькова и Одессы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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