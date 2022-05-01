ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель
Житель Харькова рассказал, что украинские войска не выпускают из города мирных граждан
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 мая - РИА Новости. Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины.
Водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, где беженцев останавливают для проверки документов, рассказал, что жителей не выпускают украинские войска.
"Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)", - сообщил горожанин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.