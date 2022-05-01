https://ria.ru/20220501/kharkov-1786442663.html

ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель

ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель - РИА Новости, 01.05.2022

ВСУ не выпускают беженцев из Харькова, рассказал местный житель

Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:09

2022-05-01T13:09

2022-05-01T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 мая - РИА Новости. Житель Харькова рассказал РИА Новости, что мирных граждан не выпускают из города войска Украины.Водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, где беженцев останавливают для проверки документов, рассказал, что жителей не выпускают украинские войска."Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)", - сообщил горожанин.Мужчина добавил, что жителям Харькова неизвестно об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, в том числе в Россию, так как у них нет связи и их никто не информирует.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/mizintsev-1786038775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины