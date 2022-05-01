https://ria.ru/20220501/istrebitel-1786470566.html
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем - РИА Новости, 01.05.2022
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем
Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет в воскресенье турецкая газета... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:34
2022-05-01T17:34
2022-05-01T17:37
миг-29
технологии
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_0:230:2666:1730_1920x0_80_0_0_5bc170b375e6e2b20754ebdefbe4a0f5.jpg
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет в воскресенье турецкая газета Star.Газета опубликовала статью, где сравниваются российский и американские истребители."Главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. О каких бы моделях ни шла речь, это отличительная черта российского военного авиастроения", - пишет издание.По данным газета, российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10 (3D Thrust)."Его американский аналог, напротив, летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10. Безоговорочным победителем здесь является российский истребитель МиГ-29/35", - уточняет газета.Также издание считает, что для повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла. "Победителем в этой категории является российский истребитель именно из-за лучшей маневренности в воздухе, которая достигается с помощью некоторых из этих особенностей", - уточняет издание.
https://ria.ru/20220429/z-1786050857.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_359:0:2666:1730_1920x0_80_0_0_6d2f289684d46576f363219d36db5db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-29, технологии, турция
17:34 01.05.2022 (обновлено: 17:37 01.05.2022)
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем
Турецкая газета Star восхитилась маневренностью российского истребителя МиГ-29/35
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости.
Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет
в воскресенье турецкая газета Star.
Газета опубликовала статью, где сравниваются российский и американские истребители.
"Главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. О каких бы моделях ни шла речь, это отличительная черта российского военного авиастроения", - пишет издание.
По данным газета, российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10 (3D Thrust).
"Его американский аналог, напротив, летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10. Безоговорочным победителем здесь является российский истребитель МиГ-29/35", - уточняет газета.
Также издание считает, что для повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла. "Победителем в этой категории является российский истребитель именно из-за лучшей маневренности в воздухе, которая достигается с помощью некоторых из этих особенностей", - уточняет издание.