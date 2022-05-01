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В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем - РИА Новости, 01.05.2022
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В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем - РИА Новости, 01.05.2022
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем
Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет в воскресенье турецкая газета... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:34
2022-05-01T17:37
миг-29
технологии
турция
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АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет в воскресенье турецкая газета Star.Газета опубликовала статью, где сравниваются российский и американские истребители."Главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. О каких бы моделях ни шла речь, это отличительная черта российского военного авиастроения", - пишет издание.По данным газета, российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10 (3D Thrust)."Его американский аналог, напротив, летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10. Безоговорочным победителем здесь является российский истребитель МиГ-29/35", - уточняет газета.Также издание считает, что для повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла. "Победителем в этой категории является российский истребитель именно из-за лучшей маневренности в воздухе, которая достигается с помощью некоторых из этих особенностей", - уточняет издание.
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миг-29, технологии, турция
17:34 01.05.2022 (обновлено: 17:37 01.05.2022)
 
В Турции считают российский МиГ-29/35 самым маневренным истребителем

Турецкая газета Star восхитилась маневренностью российского истребителя МиГ-29/35

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29/35 обладает лучшей маневренностью в мире, в этом отношении он превосходит американский F-16, пишет в воскресенье турецкая газета Star.
Газета опубликовала статью, где сравниваются российский и американские истребители.
"Главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. О каких бы моделях ни шла речь, это отличительная черта российского военного авиастроения", - пишет издание.
По данным газета, российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10 (3D Thrust).
"Его американский аналог, напротив, летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10. Безоговорочным победителем здесь является российский истребитель МиГ-29/35", - уточняет газета.
Также издание считает, что для повышения маневренности российский истребитель имеет более широкий размах крыла. "Победителем в этой категории является российский истребитель именно из-за лучшей маневренности в воздухе, которая достигается с помощью некоторых из этих особенностей", - уточняет издание.
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МиГ-29ТехнологииТурция
 
 
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