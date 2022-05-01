https://ria.ru/20220501/issledovanie-1786410005.html
Исследование показало, как россияне относятся к 1 мая
Исследование показало, как россияне относятся к 1 мая - РИА Новости, 01.05.2022
Исследование показало, как россияне относятся к 1 мая
Треть россиян относятся к 1 мая не как к празднику, а просто как к дополнительному выходному, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T03:13
2022-05-01T03:13
2022-05-01T03:13
общество
праздник весны и труда
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Треть россиян относятся к 1 мая не как к празднику, а просто как к дополнительному выходному, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, 1 мая – это День весны и труда для 47% россиян, при этом женщины чаще давали такой ответ, чем мужчины (50% против 38%).Еще 33% относятся к дате просто как к дополнительному выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), IT-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).Только 15% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).Исследование проводилось с 12 по 27 апреля 2022 года среди 3 854 российских соискателей.
https://ria.ru/20220501/prazdnik-1786406548.html
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общество, праздник весны и труда, россия
Исследование показало, как россияне относятся к 1 мая
Исследование HeadHunter: треть россиян относятся к 1 мая как к дополнительному выходному
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Треть россиян относятся к 1 мая не как к празднику, а просто как к дополнительному выходному, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
По данным исследования, 1 мая – это День весны и труда
для 47% россиян, при этом женщины чаще давали такой ответ, чем мужчины (50% против 38%).
Еще 33% относятся к дате просто как к дополнительному выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), IT-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).
Только 15% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).
Исследование проводилось с 12 по 27 апреля 2022 года среди 3 854 российских соискателей.