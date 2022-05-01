https://ria.ru/20220501/igrushka-1786451955.html

Володин назвал Зеленского игрушкой в руках Вашингтона

Володин назвал Зеленского игрушкой в руках Вашингтона - РИА Новости, 01.05.2022

Володин назвал Зеленского игрушкой в руках Вашингтона

Украина - несамостоятельное государство, а её президент - "игрушка" в руках Вашингтона, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:48

2022-05-01T14:48

2022-05-01T14:48

политика

вячеслав володин

владимир зеленский

украина

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Украина - несамостоятельное государство, а её президент - "игрушка" в руках Вашингтона, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Украина не самостоятельна, президент - игрушка в руках Вашингтона", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Парламентарий отметил, что Запад так и будет вести себя дальше, ему важно ослабить Россию. "А что касается украинцев - они их просто за людей не считают. Расходный материл. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать всё, чтобы до последнего украинца военные действия велись", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, вячеслав володин, владимир зеленский, украина, сша