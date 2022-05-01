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Спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя ЦИК

Спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя ЦИК - РИА Новости, 01.05.2022

Спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя ЦИК

Спецслужбы Киргизии задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Ибраимова по подозрению в злоупотреблении... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:49

2022-05-01T13:49

2022-05-01T13:49

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чуйская область

киргизия

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Ибраимова по подозрению в злоупотреблении положением, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности республики."Задержан бывший председатель ЦИК КР (Кыргызской Республики, - ред.) Т.Абдраимов", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, спецслужбы подозревают Абдраимова в злоупотреблении должностным положением в бытность председателя ЦИК. По версии следствия, Абдраимов, используя свое служебное положение, "вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО (закрытое акционерное общество, - ред.) "Кайнар", в котором доля Т.Абдраимова составляет 95% акций"."При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и, согласно имеющимся договорам, мэрия г.Кант с 2015 года ежемесячно выплачивала ЗАО "Кайнар" 250 тысяч сомов за утилизацию твёрдо-бытовых отходов (ТБО). Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки", - подчеркнули в пресс-службе.Уточняется, что в настоящий момент Абдраимов задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.Абдраимов возглавлял ЦИК страны с 2011 по 2016 год. С 2018 по 2019 был губернатором Чуйской области республики.

https://ria.ru/20220425/donbass-1785276419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чуйская область, киргизия