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Справедливороссы призывают упростить порядок оформления грузов в Донбасс

Справедливороссы призывают упростить порядок оформления грузов в Донбасс - РИА Новости, 01.05.2022

Справедливороссы призывают упростить порядок оформления грузов в Донбасс

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме готова разработать поправки в российское законодательство об упрощении порядка оформления грузов в Донбасс,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:24

2022-05-01T20:24

2022-05-01T20:24

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме готова разработать поправки в российское законодательство об упрощении порядка оформления грузов в Донбасс, хотя бы на время проведения специальной военной операции РФ на Украине, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов."Призываю Федеральную таможенную службу максимально упростить порядок оформления грузов, хотя бы на временной основе, пока идет спецоперация. Если для этого требуются изменения в российском законодательстве, наша фракция подготовит необходимые поправки", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий пояснил, что получает много обращений от жителей Донбасса, российских регионов, а также от активистов и координаторов партии, которые работают в зоне конфликта, о проблеме с пересечением границы при провозке некоторых видов грузов."Если гуманитарные колонны по линии МЧС и военных идут через таможню без задержек, то у волонтёров порой возникают проблемы. Особенно когда речь идёт о товарах двойного назначения, например беспилотниках или средствах связи, на которые нужно получать специальное разрешение", - отметил он.Миронов напомнил, что Россия ещё осенью 2021 года разрешила свободный допуск на свой рынок товаров из Донбасса. "Сейчас самое время снять барьеры в обратном направлении", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html

донбасс

украина

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донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"