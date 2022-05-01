https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786465072.html
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами - РИА Новости, 01.05.2022
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:50
2022-05-01T16:50
2022-05-01T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Два мирных жителя получили ранения. Также повреждены несколько жилых домов.
горловка
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
Сотрудники СК зафиксировали последствия артобстрела Горловки
СК зафиксировал последствия артобстрела Горловки.
2022-05-01T16:50
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, видео
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
СК России установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами