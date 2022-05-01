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СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами

СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами - РИА Новости, 01.05.2022

СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами

Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:50

2022-05-01T16:50

2022-05-01T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Два мирных жителя получили ранения. Также повреждены несколько жилых домов.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК зафиксировали последствия артобстрела Горловки СК зафиксировал последствия артобстрела Горловки. 2022-05-01T16:50 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, видео