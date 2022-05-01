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СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786465072.html
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами - РИА Новости, 01.05.2022
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:50
2022-05-01T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители", - говорится в сообщении.По данным ведомства, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Два мирных жителя получили ранения. Также повреждены несколько жилых домов.
горловка
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Сотрудники СК зафиксировали последствия артобстрела Горловки
СК зафиксировал последствия артобстрела Горловки.
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в мире, горловка, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, видео
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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16:50 01.05.2022
 
СК установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами

СК России установит обстоятельства обстрелов Горловки украинскими националистами

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Два мирных жителя получили ранения. Также повреждены несколько жилых домов.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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