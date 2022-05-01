https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786439972.html

При обстреле Горловки украинскими войсками ранены два мирных жителя

При обстреле Горловки украинскими войсками ранены два мирных жителя - РИА Новости, 01.05.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками ранены два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина в Горловке со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:39

2022-05-01T12:39

2022-05-01T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донбасс

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина в Горловке со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела украинскими боевиками посёлка шахты имени Гагарина поврежден целый ряд жилых домов по улицам Ярошенко и Черкасова. Ранения получил мирный житель... По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Горловки также ранение получила мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Украинские войска в воскресенье дважды обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, выпустив по ней в общей сложности 14 снарядов калибром 122 мм.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/obstrel-1786426710.html

https://ria.ru/20220430/boeviki-1786393141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, горловка, донбасс, донецкая народная республика, стирол