https://ria.ru/20220501/google-1786434079.html

С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа

С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа - РИА Новости, 01.05.2022

С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа

Приставы взыщут с IT-компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа за повторное неудаление информации, признанной в России запрещенной. Это... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:42

2022-05-01T11:42

2022-05-01T12:33

россия

москва

google

технологии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приставы взыщут с IT-компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа за повторное неудаление информации, признанной в России запрещенной. Это следует из банка данных исполнительных производств ФССП.Согласно порталу, 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 миллиарда рублей.Американскую компанию признали виновной по части пятой статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма в семь миллионов — совокупный объем наказания за неудаление контента на YouTube. Ранее эта же инстанция назначила четыре миллиона рублей штрафа по этой же статье коммерческой компании Meta*, деятельность которой в стране признана экстремистской. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/google-1785298938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/google-1785298938.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, google, технологии