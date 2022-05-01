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С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа - РИА Новости, 01.05.2022
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С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа
С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа - РИА Новости, 01.05.2022
С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа
Приставы взыщут с IT-компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа за повторное неудаление информации, признанной в России запрещенной. Это... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:42
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россия
москва
google
технологии
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приставы взыщут с IT-компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа за повторное неудаление информации, признанной в России запрещенной. Это следует из банка данных исполнительных производств ФССП.Согласно порталу, 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 миллиарда рублей.Американскую компанию признали виновной по части пятой статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма в семь миллионов — совокупный объем наказания за неудаление контента на YouTube. Ранее эта же инстанция назначила четыре миллиона рублей штрафа по этой же статье коммерческой компании Meta*, деятельность которой в стране признана экстремистской. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/google-1785298938.html
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россия, москва, google, технологии
11:42 01.05.2022 (обновлено: 12:33 01.05.2022)
 
С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа

С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа за неудаление запрещенной информации

© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приставы взыщут с IT-компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа за повторное неудаление информации, признанной в России запрещенной. Это следует из банка данных исполнительных производств ФССП.
Согласно порталу, 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 миллиарда рублей.
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:00Сказано в эфире
Интернет-омбудсмен прокомментировал миллиардные штрафы для Google
Американскую компанию признали виновной по части пятой статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.
Сумма в семь миллионов — совокупный объем наказания за неудаление контента на YouTube.
Ранее эта же инстанция назначила четыре миллиона рублей штрафа по этой же статье коммерческой компании Meta*, деятельность которой в стране признана экстремистской.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:00Сказано в эфире
Интернет-омбудсмен прокомментировал миллиардные штрафы для Google
 
РоссияМоскваGoogleТехнологии
 
 
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