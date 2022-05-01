https://ria.ru/20220501/gimn-1786418722.html

Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах

Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах - РИА Новости, 01.05.2022

Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах

Две трети россиян положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, кроме того, 62% граждан считают необходимым заниматься РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:40

2022-05-01T08:40

2022-05-01T08:40

образование - общество

россия

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Две трети россиян положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, кроме того, 62% граждан считают необходимым заниматься патриотическим воспитанием молодежи в школах, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В начале предыдущей недели глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения"."Около 67% граждан России положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, 18% россиян отрицательно оценивают это нововведение, а 15% - нейтрально", - выяснили аналитики.Большинство участников исследования (62%) полагают, что в школах необходимо заниматься патриотическим воспитанием молодежи, при этом 21% опрошенных не поддерживают такое мнение. Еще 17% респондентов не определились с ответом.Еженедельное исполнение гимна и поднятие флага в школах способствует росту патриотизма среди подрастающего поколения - так считают 43% респондентов, которые выступают за патриотическое воспитание детей. Подобные церемонии также объединяют молодых людей (так высказалось 30% опрошенных), приучают их чтить культуру и историю своей страны (16%), повышают дисциплинированность учащихся (8%). Оставшиеся 3% россиян указали другие причины.Две трети тех, кто выступает против патриотического воспитания в школах, не верят, что любовь к родине можно привить с помощью каких-либо церемоний или акций. По мнению 14% россиян, принудительный характер участия в патриотических мероприятиях вызовет неприятие со стороны молодежи, каждый девятый (11%) опасается, что это увеличит внеурочную нагрузку на школьников и может плохо сказаться на их успеваемости. Оставшиеся 9% респондентов выбрали пункт "другое".

https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, общество