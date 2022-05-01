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Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах - РИА Новости, 01.05.2022
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Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах
Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах - РИА Новости, 01.05.2022
Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах
Две трети россиян положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, кроме того, 62% граждан считают необходимым заниматься РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:40
2022-05-01T08:40
образование - общество
россия
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Две трети россиян положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, кроме того, 62% граждан считают необходимым заниматься патриотическим воспитанием молодежи в школах, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В начале предыдущей недели глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения"."Около 67% граждан России положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, 18% россиян отрицательно оценивают это нововведение, а 15% - нейтрально", - выяснили аналитики.Большинство участников исследования (62%) полагают, что в школах необходимо заниматься патриотическим воспитанием молодежи, при этом 21% опрошенных не поддерживают такое мнение. Еще 17% респондентов не определились с ответом.Еженедельное исполнение гимна и поднятие флага в школах способствует росту патриотизма среди подрастающего поколения - так считают 43% респондентов, которые выступают за патриотическое воспитание детей. Подобные церемонии также объединяют молодых людей (так высказалось 30% опрошенных), приучают их чтить культуру и историю своей страны (16%), повышают дисциплинированность учащихся (8%). Оставшиеся 3% россиян указали другие причины.Две трети тех, кто выступает против патриотического воспитания в школах, не верят, что любовь к родине можно привить с помощью каких-либо церемоний или акций. По мнению 14% россиян, принудительный характер участия в патриотических мероприятиях вызовет неприятие со стороны молодежи, каждый девятый (11%) опасается, что это увеличит внеурочную нагрузку на школьников и может плохо сказаться на их успеваемости. Оставшиеся 9% респондентов выбрали пункт "другое".
https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html
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образование - общество, россия, общество
08:40 01.05.2022
 
Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах

"Синергия": две трети россиян поддержали идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкУчащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово
Учащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Учащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Две трети россиян положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, кроме того, 62% граждан считают необходимым заниматься патриотическим воспитанием молодежи в школах, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В начале предыдущей недели глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения".
"Около 67% граждан России положительно относятся к идее исполнять государственный гимн и поднимать флаг в школах, 18% россиян отрицательно оценивают это нововведение, а 15% - нейтрально", - выяснили аналитики.
Большинство участников исследования (62%) полагают, что в школах необходимо заниматься патриотическим воспитанием молодежи, при этом 21% опрошенных не поддерживают такое мнение. Еще 17% респондентов не определились с ответом.
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Еженедельное исполнение гимна и поднятие флага в школах способствует росту патриотизма среди подрастающего поколения - так считают 43% респондентов, которые выступают за патриотическое воспитание детей. Подобные церемонии также объединяют молодых людей (так высказалось 30% опрошенных), приучают их чтить культуру и историю своей страны (16%), повышают дисциплинированность учащихся (8%). Оставшиеся 3% россиян указали другие причины.
Две трети тех, кто выступает против патриотического воспитания в школах, не верят, что любовь к родине можно привить с помощью каких-либо церемоний или акций. По мнению 14% россиян, принудительный характер участия в патриотических мероприятиях вызовет неприятие со стороны молодежи, каждый девятый (11%) опасается, что это увеличит внеурочную нагрузку на школьников и может плохо сказаться на их успеваемости. Оставшиеся 9% респондентов выбрали пункт "другое".
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