Германия сокращает зависимость от энергоносителей из России
Германия сокращает зависимость от энергоносителей из России, но с издержками
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Германия сокращает зависимость от российских энергоносителей, однако этот процесс сопровождается издержками для экономики и потребителей, сообщает агентство dpa со ссылкой на доклад министерства экономики.
Как следует из документа, зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала год с 50% до примерно 8%.
"Все эти шаги, которые мы предпринимаем, требуют огромных совместных усилий всех сторон, и они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать", - приводит агентство слова министра экономики Роберта Хабека.
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа. Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
Ранее агентство dpa сообщило, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер. Он указывал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.