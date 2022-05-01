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Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев - РИА Новости, 01.05.2022
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Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев
Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев - РИА Новости, 01.05.2022
Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев
Более 100 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:54
2022-05-01T12:54
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву.К первому мая петиция собрала 108 640 подписей, днем ранее сообщалось, что к ней присоединились более 50 тысяч человек."Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785071348.html
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в мире, германия, украина, европа
12:54 01.05.2022
 
Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев

Более ста тысяч человек подписали петицию к Шольцу против поставки тяжелого оружия Киеву

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву.
К первому мая петиция собрала 108 640 подписей, днем ранее сообщалось, что к ней присоединились более 50 тысяч человек.
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"Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.
Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".
Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
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