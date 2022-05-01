https://ria.ru/20220501/germaniya-1786441105.html

Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев

Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев - РИА Новости, 01.05.2022

Петицию против поставки оружия Киеву подписали более ста тысяч немцев

Более 100 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:54

2022-05-01T12:54

2022-05-01T12:54

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву.К первому мая петиция собрала 108 640 подписей, днем ранее сообщалось, что к ней присоединились более 50 тысяч человек."Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785071348.html

https://ria.ru/20220501/sholts-1786438460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, европа