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Берлин поддержал планы ЕС по эмбарго на импорт нефти из России

Берлин поддержал планы ЕС по эмбарго на импорт нефти из России - РИА Новости, 01.05.2022

Берлин поддержал планы ЕС по эмбарго на импорт нефти из России

Правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:55

2022-05-01T08:55

2022-05-01T08:55

валдис домбровскис

сергей лавров

владимир путин

берлин (город)

германия

россия

евросоюз

сбербанк россии

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственные источники.По его данным, в ходе последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин "четко высказался" в пользу введения эмбарго. После этого введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС стало значительно более вероятным, отметило агентство.Отмечается, что "тормозами" введения эмбарго на поставки нефти РФ теперь считаются только Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.По информации dpa, новый пакет санкций ЕС будет, вероятно, включать дополнительные торговые ограничения и ограничения в отношении большего числа физических и юридических лиц. По сведениям агентства, на этот раз ограничения коснутся также Сбербанка. Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/gaz-1786338375.html

https://ria.ru/20220428/wintershall-1785943408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валдис домбровскис, сергей лавров, владимир путин, берлин (город), германия, россия, евросоюз, сбербанк россии, еврокомиссия, санкции в отношении россии