Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах - РИА Новости, 01.05.2022
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах
Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:17
2022-05-01T16:01
происшествия
красная поляна
сочи
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66bf8a7a5ae9b85c1394ed85486eaa0a.jpg
СОЧИ, 1 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба.Инцидент произошел на тропе к Ачипсинской крепости. Других подробностей не приводится.Команда, с которой работал Круковский, выразила соболезнования. "Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в заявлении. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта "Лагонаки" и строительством канатной дороги на гору Ахун.
красная поляна
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438157_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c3c8c6c907765705eab4a16662da4cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красная поляна, сочи, новости - туризм
12:17 01.05.2022 (обновлено: 16:01 01.05.2022)
 
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах

Гендиректор курорта Красная Поляна Круковский погиб в Сочи, упав с тропы в горах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский
Генеральный директор НАО Красная поляна Андрей Круковский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба.

"Трагически погиб генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них", — сказано в релизе.

Инцидент произошел на тропе к Ачипсинской крепости. Других подробностей не приводится.
Команда, с которой работал Круковский, выразила соболезнования. "Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в заявлении. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.
Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта "Лагонаки" и строительством канатной дороги на гору Ахун.
 
ТуризмПроисшествияКрасная ПолянаСочиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала