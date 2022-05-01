https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html

Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах

Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах - РИА Новости, 01.05.2022

Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах

Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:17

2022-05-01T12:17

2022-05-01T16:01

происшествия

красная поляна

сочи

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66bf8a7a5ae9b85c1394ed85486eaa0a.jpg

СОЧИ, 1 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба.Инцидент произошел на тропе к Ачипсинской крепости. Других подробностей не приводится.Команда, с которой работал Круковский, выразила соболезнования. "Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в заявлении. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта "Лагонаки" и строительством канатной дороги на гору Ахун.

красная поляна

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красная поляна, сочи, новости - туризм