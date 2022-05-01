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Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах - РИА Новости, 01.05.2022
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах
Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:17
2022-05-01T12:17
2022-05-01T16:01
происшествия
красная поляна
сочи
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 1 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба.Инцидент произошел на тропе к Ачипсинской крепости. Других подробностей не приводится.Команда, с которой работал Круковский, выразила соболезнования. "Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в заявлении. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта "Лагонаки" и строительством канатной дороги на гору Ахун.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красная поляна, сочи, новости - туризм
12:17 01.05.2022 (обновлено: 16:01 01.05.2022)
Гендиректор курорта Красная Поляна погиб, упав с тропы в горах
Гендиректор курорта Красная Поляна Круковский погиб в Сочи, упав с тропы в горах
СОЧИ, 1 мая — РИА Новости. Гендиректор компании "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщила пресс-служба.
"Трагически погиб генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них", — сказано в релизе.
Инцидент произошел на тропе к Ачипсинской крепости. Других подробностей не приводится.
Команда, с которой работал Круковский, выразила соболезнования. "Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в заявлении. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.
Накануне Круковский начал работу над проектом экокурорта "Лагонаки" и строительством канатной дороги на гору Ахун.