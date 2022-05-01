https://ria.ru/20220501/gazprom-1786424878.html

"Газпром" подает газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" подает газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 01.05.2022

"Газпром" подает газ для транзита через Украину штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 97,2 миллиона кубометров на 1 мая, сообщила... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:02

2022-05-01T10:02

2022-05-01T10:06

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 97,2 миллиона кубометров на 1 мая, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 97,2 миллиона кубических метров на 1 мая", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, газпром