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Лавров: у России украли более 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.05.2022
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Лавров: у России украли более 300 миллиардов долларов
Лавров: у России украли более 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров: у России украли более 300 миллиардов долларов
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:52
2022-05-01T22:52
экономика
сергей лавров
газпром
газпромбанк
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос "Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?", министр заявил, что "происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить"."У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти", - сообщил он.По словам Лаврова, "это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам)"."Захотели "наказать" Россию – своровали", - добавил он.Сергей Лавров заметил, что "сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них". "Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина", - добавил он."Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?", - задался вопросом российский министр.По его словам, "теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в "Газпромбанк", а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история". Он добавил, что "наши партнеры прекрасно об этом знают". "Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого", - отметил Лавров."Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки", - заключил глава российского внешнеполитического ведовства.
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экономика, сергей лавров, газпром, газпромбанк, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:52 01.05.2022
 
Лавров: у России украли более 300 миллиардов долларов

Глава МИД Лавров заявил, что у России фактически украли более 300 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос "Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?", министр заявил, что "происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить".
"У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти", - сообщил он.
По словам Лаврова, "это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам)".
"Захотели "наказать" Россию – своровали", - добавил он.
Сергей Лавров заметил, что "сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них". "Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина", - добавил он.
"Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?", - задался вопросом российский министр.
По его словам, "теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в "Газпромбанк", а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история". Он добавил, что "наши партнеры прекрасно об этом знают". "Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого", - отметил Лавров.
"Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки", - заключил глава российского внешнеполитического ведовства.
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 20:51
Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа
 
ЭкономикаСергей ЛавровГазпромГазпромбанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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