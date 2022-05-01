https://ria.ru/20220501/gaz-1786489293.html

В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах

В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах - РИА Новости, 01.05.2022

В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах

Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:21

2022-05-01T20:21

2022-05-01T21:18

петр фиала

чехия

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела."На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа", - сказал министр.Ранее чешский премьер Петр Фиала, находясь с визитом в Варшаве, заявил на пресс-конференции, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. По его мнению, это является нарушением санкций.

https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786462564.html

чехия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петр фиала, чехия, варшава