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В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах - РИА Новости, 01.05.2022
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В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах
В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах - РИА Новости, 01.05.2022
В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах
Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:21
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петр фиала
чехия
варшава
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ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела."На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа", - сказал министр.Ранее чешский премьер Петр Фиала, находясь с визитом в Варшаве, заявил на пресс-конференции, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. По его мнению, это является нарушением санкций.
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петр фиала, чехия, варшава
20:21 01.05.2022 (обновлено: 21:18 01.05.2022)
 
В Чехии заявили о рекордном объеме газа в хранилищах

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
"На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа", - сказал министр.
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 16:23
Земан призвал замедлить уход от использования угля в Европе
Ранее чешский премьер Петр Фиала, находясь с визитом в Варшаве, заявил на пресс-конференции, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях. По его мнению, это является нарушением санкций.
 
Петр ФиалаЧехияВаршава
 
 
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