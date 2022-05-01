https://ria.ru/20220501/gaz-1786468929.html

Десять стран открыли счета для оплаты газа из России, заявили в Венгрии

Десять стран открыли счета для оплаты газа из России, заявили в Венгрии - РИА Новости, 01.05.2022

Десять стран открыли счета для оплаты газа из России, заявили в Венгрии

Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:20

2022-05-01T17:20

2022-05-01T20:19

экономика

петер сийярто

виктор орбан

венгрия

европа

газпромбанк

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth."Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", — сказал он.Политик еще раз напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто также подчеркивал, что часть европейских компаний, импортирующих природный газ из России, согласились на предложенную Россией схему оплаты, однако не говорят об этом честно и распространяют с помощью западных СМИ ложную информацию о позиции Венгрии.В свою очередь, Орбан отметил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто указал, что прекращение поставок в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут осуществляться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

https://ria.ru/20220501/gaz-1786457688.html

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экономика, петер сийярто, виктор орбан, венгрия, европа, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, московская биржа, болгария, россия, владимир путин