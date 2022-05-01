https://ria.ru/20220501/gaz-1786457688.html

Европе предрекли серьезный катаклизм без российского газа

Европе предрекли серьезный катаклизм без российского газа - РИА Новости, 01.05.2022

Европе предрекли серьезный катаклизм без российского газа

Цены на газ в Европе остаются высокими, а недавнее прекращение поставок в Болгарию и Польшу лишь усугубило положение, пишет чешский портал iDNES. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:51

2022-05-01T15:51

2022-05-01T17:18

экономика

владимир путин

польша

москва

болгария

газпром

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Цены на газ в Европе остаются высокими, а недавнее прекращение поставок в Болгарию и Польшу лишь усугубило положение, пишет чешский портал iDNES.По словам автора статьи Сары Мазуховой, после этого решения Москвы стоимость голубого топлива подскочила сразу почти на четверть. На жителей Чехии такая тенденция пока не повлияла, однако это лишь вопрос времени, проблемы возникнут уже в следующем отопительном сезоне. Как считает специалист по энергетике компании ČEZ Михал Шнобр, Россия не сможет просто отключить Чехию от поставок, поскольку большую часть газа страна получает из Германии и для начала придется ограничить подачу сырья для Берлина.Однако даже такое утверждение не вселяет оптимизм, ведь закупка сырья по спотовым ценам обернулась дополнительными затратами для поставщиков, что, несомненно, отразится на потребителях. По мнению директора Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавора, это произойдет в скором будущем."Ни один поставщик не реагирует на сиюминутные колебания. Но произошедшее во вторник и среду, то есть прекращение поставок в Польшу, может привести к серьезному катаклизму на европейском рынке, поэтому есть опасность, что высокие цены рано или поздно весьма ощутимо скажутся на счетах для потребителей", — отметил он.Что касается чехов, то домохозяйствам следует готовиться к серьезному подорожанию энергоресурсов. Скачки цен могут быть незначительными, тем не менее достаточно частыми. А для потребителей, которые заключали контракты год-два назад, стоимость газа и налоговые взносы вовсе могут вырасти в пять раз, подытожил автор статьи.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, польша, москва, болгария, газпром