https://ria.ru/20220501/gaz-1786445750.html

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов - РИА Новости, 01.05.2022

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов

Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:35

2022-05-01T13:35

2022-05-01T13:35

экономика

китай

монголия

газпром

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Газпром"."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220501/gazprom-1786424878.html

китай

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, монголия, газпром, сила сибири (газопровод)