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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов - РИА Новости, 01.05.2022
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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов - РИА Новости, 01.05.2022
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов
Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:35
2022-05-01T13:35
экономика
китай
монголия
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Газпром"."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, китай, монголия, газпром, сила сибири (газопровод)
13:35 01.05.2022
 
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60 процентов

"Газпром": экспорт газа в КНР по "Силе Сибири" в январе-апреле вырос почти на 60 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти, в январе-апреле вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Газпром".
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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ЭкономикаКитайМонголияГазпромСила Сибири (газопровод)
 
 
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