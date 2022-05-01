https://ria.ru/20220501/gaz-1786409852.html

СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы

СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы

Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T03:10

2022-05-01T03:10

2022-05-01T03:10

россия

европа

в мире

природный газ

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post.Отмечается, что "в ближайшем будущем не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой", если Россия прекратит поставки природного газа.Эдвард Чоу, эксперт в области энергетической безопасности из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, заявил, что "разыгрывается очень опасная игра"."Я не знаю, чем это должно закончиться. Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России", - сказал Чоу, слова которого приводит газета.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

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россия, европа, в мире, природный газ