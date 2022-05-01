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СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы - РИА Новости, 01.05.2022
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СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы
СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы - РИА Новости, 01.05.2022
СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы
Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T03:10
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россия
европа
в мире
природный газ
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post.Отмечается, что "в ближайшем будущем не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой", если Россия прекратит поставки природного газа.Эдвард Чоу, эксперт в области энергетической безопасности из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, заявил, что "разыгрывается очень опасная игра"."Я не знаю, чем это должно закончиться. Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России", - сказал Чоу, слова которого приводит газета.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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россия, европа, в мире, природный газ
03:10 01.05.2022
 
СМИ: ближайшие полтора года будут сложными для Европы

WP: ближайшее время будет сложным для Европы, у которой мало альтернатив газу из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post.
"Почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы", - говорится в статье, авторы которой отмечают, что "последствия высоких цен распространяются по всему миру", а правительства "пытаются обеспечивать электроэнергией свои заводы, отапливать свои дома и поддерживать работу своих электростанций".
Отмечается, что "в ближайшем будущем не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой", если Россия прекратит поставки природного газа.
Эдвард Чоу, эксперт в области энергетической безопасности из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, заявил, что "разыгрывается очень опасная игра".
"Я не знаю, чем это должно закончиться. Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России", - сказал Чоу, слова которого приводит газета.
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В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
 
РоссияЕвропаВ миреПриродный газ
 
 
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